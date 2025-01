Aitana: "No me sentiría cómoda jugando la Supercopa en Arabia"

Aitana Bonmatí es una de las personalidades más conocidas de los últimos años en el fútbol y una mujer que se ha convertido en referente en todos los sentidos y en un gran atractivo para las marcas. Este jueves presentó en Juno House Club, con la periodista Andrea Ginés, su nueva colaboración con Revlon Professional, de la cual es embajadora global del UniqOne Hair Treatment, y habló sobre varios temas de actualidad.

Preguntada por una posible Supercopa femenina en Arabia, como se está haciendo ya con la masculina, la Balón de Oro de las dos últimas ediciones, que ya se esperaba que le tocaría hablar sobre ello, fue contundente: "Antes de llevar una competición fuera de aquí, creo que primero se debería tratar bien el producto de aquí y hacerlo de la mejor manera, cosa que a día de hoy, en 2025, no se ha conseguido. Normalmente, cuando jugamos la Supercopa, sabemos la sede con muy poca antelación, las fechas también, no hay posibilidad para las aficiones de desplazarse, da la casualidad que en las dos últimas ediciones se ha hecho en Madrid, que creo que es un poco injusto, porque había dos equipos madrileños, no hay igualdad para que los seguidores se desplacen, esto implica más gasto para algunos clubes, y el premio para el campeón a día de hoy no genera beneficios para el club. Así que primero tendríamos que tratar bien el producto en casa".

Y luego fue un paso más allá: "Se está hablando mucho de Arabia, creo que a día de hoy es un país en el que todavía queda mucho por hacer a nivel de igualdad entre hombres y mujeres, aquí también y en en todo el mundo también, pero estamos hablando de Arabia y, personalmente, si la cosa no mejora, yo no me sentiría cómoda jugando allí una Supercopa".

Talento, trabajo y motivación

Sobre el momento y el de su equipo, el Barça, dijo Aitana que "cada una lleva esta motivación dentro suyo, de manera intrínseca" y que "esta harmonía entre todas, cuando nos juntamos, las ganas de todas de seguir ganando es lo que nos mantiene arriba, porque como equipo entrenamos cada día y jugamos cada dos por tres, pero las ganas de seguir ganando se tienen o no se tienen". Y añadió que "siempre hablo del talento y del trabajo, pero si tienes algo que te mueve, es lo que te hace seguir al máximo siempre".

Por ahora, "la temporada va muy bien, hemos conseguido la Supercopa, en Liga vamos bien, con una buena ventaja respeto al rival, y ahora viene la parte más importante de la temporada, sobre todo con la Champions". Cuando empieza la temporada, dijo, "tenemos la final de la Champions marcada en el calendario y tenemos muy claro cuál es el camino para llegar allí". Todavía "no conocemos el rival de cuartos, lo sabremos ahora, en breve, pero cualquiera que nos toque será complicado, pero esos son los partidos que te hacen grande como jugadora y como equipo y son los partidos que disfrutamos de verdad".

Los valores de sus colaboraciones con marcas

A pesar de que Aitana, por la estrella en la que se ha convertido, es objeto de deseo de muchas marcas, tanto ella como su equipo eligen bien las que más se ajustan a su personalidad y sus valores, aunque esto suponga rechazar propuestas muy jugosas porque no están alineadas con lo mencionado.

"Tengo un equipo detrás, WOM, que trabaja para que todo salga bien en mi camino, tanto en lo futbolístico como en el tema de imagen y marcas, que al final es una realidad más en nuestra profesión y tenemos que cogerlo con ilusión. Sí que es cierto que llegan muchas marcas, pero no todas tienen los mismos valores que yo, y tratamos de elegir aquellas propuestas con las que me puedo identificar mejor, de qué va la campaña, qué quiero promocionar, si es una marca que ya utilizo... valoramos muchas cosas, pero sobre todo que sea como yo, que no haga cosas que no impliquen no soy yo, y en el caso de Revlon se adaptan mucho a lo que soy yo, nos sentimos cómodos mútuamente"