Pere Romeu, crítico con la planificación de la Supercopa femenina

El entrenador del Barça Pere Romeu fue crítico con la manera como la RFEF ha planificado la Supercopa de España que se disputa esta semana en el estadio de Butarque y en la que competirá su equipo en la semifinal del miércoles frente al Atlético. Romeu, en la previa de la semifinal contra el Atlético, alertó para que el equipo ofrezca su mejor versión y así llegar a la final.

"Me parece muy poco tiempo para hacer una planificación deportiva y de aficionados", dijo Romeu. La Federación decidió el calendario de esta competición un mes atrás. "Todas las partes saldrían beneficiadas", consideró el entrenador azulgrana quien afronta con pies de plomo la competición debido al poco tiempo del que han dispuesto teniendo en cuenta el intenso calendario de las futbolistas, en especial las que también deben atender los compromisos de sus selecciones.

Además, añadió un factor que no deja de ser desequilibrante en favor de algunos de los competidores y es que la competición se dispute en Leganés. "Para los dos equipos madrileños (Atlético y Real Madrid) es una ventaja logística", constató, "pero si nos centramos demasiado en el porqué se juega allí, perderíamos de vista el objetivo importante, que es ir a por la victoria".

VALENTÍ ENRICH

A Pere Romeu también le cuestionaron sobre la opción de que la Supercopa femenina se acabe jugando en Arabia, a semejanza de lo que ya sucede con el torneo masculino. El entrenador del Barça evitó la polémica en este caso pues aseguró que "yo ahora mismo no tengo información", y por este motivo "es algo en lo que no pienso y no puedo valorarlo". Y zanjó el asunto añadiendo que "no me toca opinar porque lo desconozco".

En cuanto a la dificultad del duelo contra el Atlético, Romeu es consciente de que el Barça ha sufrido en los últimos compromisos, especialmente en el desplazamiento a San Mamés con una victoria in extremis, pese al 0-2 final. "El equipo ha hecho dos buenos entrenamientos" para preparar la semifinal. "Venimos de un partido contra el Athletic Club que no fue el que queríamos, no estuvimos muy afinados y no hicimos un gran partido".

Y remarcó que el Atlético puede estar especialmente motivado por el hecho de que se trata de una competición que otorga un título cosechando dos buenos partidos. "En estos contextos, quizás en Liga no han sido consistentes en cuanto a victorias, aunque venían de una dinámica muy buena. Pero en Liga, cuando vas perdiendo, te centras en la Supercopa y otros torneos", avisó.