El Barça es campeón de la Supercopa con la clásica 'manita' al Madrid

Final más que feliz para el Barça en el primer clásico de la historia en una final que valió el primer título de la temporada. Con su mejor versión, una exhibición de fútbol y de elegancia y una motivación añadida, las azulgranas endosaron una 'manita' al Real Madrid, con doblete de Pajor y goles de Graham, Patri y Alexia.

El ambiente en Leganés, ya desde horas antes del partido, no tuvo nada que ver con el de las semifinales. XXXXX personas, con mayoría culé -no falló el bombo-, acudieron a la cita en Butarque, a pesar del frío casi polar que hace estos días en Madrid.

Las dos grandes ausencias en el palco fueron Florentino Pérez -tan esperada como señalada- y la de Rafael Louzán, que por el temporal de Galicia no pudo viajar en avión desde su tierra, como estaba previsto, y por carretera no llegó a tiempo, a pesar de que sí estuvo en las dos semifinales. Quien no falló, porque siempre está en las grandes citas, fue el presidente del Barça, Joan Laporta, que animó como uno culé más.

Insistió Pere Romeu con el que ya es su once gala, en el que recuperó a Graham y Aitana -suplentes en la semifinal ante el Atlético-, pero con un cambio sorprendente: Rolfö jugó de inicio en el lugar de Brugts, uno de los nombres propios de la temporada. Y Alba Redondo entró por Leupolz, lesionada, en el de Toril, que salió con Antonia en vez de Sheila para reforzar su banda derecha por la que atacaba Pina, experta en clásicos.

Primeros avisos

Con una línea de presión altísima en campo rival salió a morder el Barça y avisó rápidamente Graham con una llegada peligrosa desde la banda. A los siete minutos marcó Pajor, pero el tanto no subió al marcador porque Olatz Rivera lo anuló por fuera de juego y Marta Huerta de Aza así lo corroboró desde el VAR, que esta vez sí funcionó.

Incansables en la presión, las azulgranas amenazaron a Misa en varias ocasiones, la más clara de Pajor con un disparo desde la banda que se marchó rozando la madera. Y fue Graham, a la media hora de partido, la que hizo el primero de la final, a pase de Alexia y con un disparo desde el balcón que entró dentro después de tocar en Lakrar.

Graham abrió la lata

Tenía el gol entre ceja y ceja Pajor, frustrada con el tanto anulado, y se apuntó un doblete antes del descanso. Porque el Barça no se conforma con uno, si puede hacer cinco, irá a por ellos. En el segundo, la polaca, en el sitio y el momento perfectos, como siempre, empujó un balón de Ona Batlle desde el área chica. Y el tercero lo hizo de cabeza tras un centro perfecto de Graham desde el córner.

Alba había tenido, antes, la más clara para el Madrid. En una contra de las blancas, la de Albacete podía irse sola a por la portería de Cata, que había salido del área. Pero la guardameta balear, sin dudarlo, se anticipó a la carrera de Redondo para mandar el balón a campo rival. Y Linda, que fue la más activa de las blancas, se había acercado previamente con peligro en una acción que cortó, imperal, Paredes.

Más y más

Tuvo que intervenir el VAR, de nuevo, para anular un penalti que había señalado, en primera instancia, la colegiada sobre Aitana, por una falta de Lakrar. Y poco después apareció Patri desde la frontal, que ya marcó un doblete en Valdebebas hace dos meses, para apuntarse el cuarto con un 'guijarrazo' de los suyos que nunca fallan. Eva Navarro marcó para el Madrid, pero Linda, asistente, estaba en fuera de juego y tampoco subió al marcador. Y Pere dio entrada a Salma, Esmee, Vicky, Jana y Walsh.

Solo Alexia podía rendondear la final y fue la encargada, después de quedarse con la mel en los labios en una ocasión cantada, de hacer el quinto, el de la 'manita', para arrancar una ovación a la grada de Butarque. Una 'manita' en la final de la Supercopa que explica por qué el Barça es y seguirá siendo el mejor equipo del mundo