El Chelsea, con todo a por Walsh en el último día de mercado

Como sucedió en verano, cuando la continuidad de Keira Walsh en el FC Barcelona fue duda hasta el día del cierre, el 14 de septiembre, el mercado de invierno se prevé también movido hasta el último día. En España cierra el viernes (31 de enero) y en Inglaterra, el jueves (30).

Keira Walsh ya informó hace meses que no quería seguir en el Barça esta temporada porque, por motivos personales, quería volver a su país. Entonces, como informó SPORT, el club azulgrana rechazó una oferta 'in extremis' del Arsenal de más de un millón de euros (1,1 más bonus) por la centrocampista. Mientras que parte del club había considerado la oferta, otros la bloquearon porque consideraban a Keira una futbolista imprescindible, aun sabiendo que seguramente se iría libre a final de temporada, y así se lo hizo saber Pere Romeu, uno de sus grandes valedores, a principio de temporada,

Las cosas, sin embargo, han cambiado. Porque Keira ha perdido protagonismo, especialmente en los grandes partidos, en los que el técnico azulgrana suele apostar por el centro del campo formado por Patri, Aitana y Alexia, que está al nivel de antes de la lesión.

Como ya informó SPORT en su momento, la idea de Walsh era la de salir en este mercado de invierno, dejando dinero en caja. El Barça, que se resiste a dejarla salir porque además reforzaría, así, a un rival fuerte en la Champions- puso un precio mínimo para dejarla marchar ahora -algo más de lo que le costó en su momento- y MD adelantó que apretaba para irse al Chelsea, que está buscando pivote -de hecho sonaba Sam Coffey, del Portland Thorns (BBC). Y este medio puede confirmar que el club inglés intentará su fichaje hasta la última hora del cierre de mercado.

Desde Inglaterra -The Telegraph y The Guardian-, de hecho, apuntan ahora que Walsh pasará mañana las pruebas médicas. Según ha podido saber SPORT, por ahora Keira no cuenta con el permiso del Barça para ausentarse del entrenamiento y viajar a Inglaterra para pasar esas pruebas médicas, pero el Chelsea tiene el 'hueco' reservado en los servicios médicos por si finalmente consigue, durante el día de mañana, conseguir el 'OK' del Barça. Las próximas horas serán decisivas