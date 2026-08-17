Sorpresa: ¡Raphinha, primer capitán del Barça!

El Barça tendrá un nuevo capitán principal y la decisión supone una sorpresa. La salida de Marc-André ter Stegen al Ajax había dejado abierta una de las grandes incógnitas del nuevo Barça. El guardameta alemán era el primer capitán y su marcha obligaba a reorganizar una jerarquía que, sobre el papel, parecía bastante definida. Con Ronald Araújo también fuera del equipo después de su cesión al Liverpool, el camino parecía despejado para que Frenkie de Jong asumiera el máximo rango dentro del vestuario. Pero el Barça ha tomado otro camino.

Según ha avanzado ESPN Brasil, Raphinha será quien lleve el brazalete del conjunto azulgrana durante la temporada 2026/27, en una elección que modifica el escenario que se había dibujado durante las últimas semanas y que vuelve a demostrar el enorme peso que ha adquirido el brasileño dentro del vestuario.

Hansi Flick y Raphinha, durante un entrenamiento de la pretemporada / Dani Barbeito

El nuevo líder del Barça

Raphinha ya formaba parte del grupo de capitanes, pero ahora, según las fuentes brasileñas, asciende hasta el primer puesto después de ganarse una posición cada vez más importante dentro del vestuario. Flick ya había detectado hace dos años su perfil de líder, después de que sus propios compañeros lo señalaran como uno de los futbolistas con condiciones para ejercer como capitán. Su personalidad, su implicación y el protagonismo que ha adquirido sobre el terreno de juego han terminado inclinando la balanza.

La evolución de Raphinha en Barcelona explica en buena medida esta decisión. Cuando llegó al Barça procedente del Leeds United, el brasileño asumió el reto de convertirse en uno de los referentes ofensivos del equipo. Con el paso de las temporadas, su importancia ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los jugadores más determinantes del proyecto. Pero su peso ya no se limita al césped. Raphinha se ha ganado también una posición de respeto dentro del vestuario y ha asumido cada vez más responsabilidades. Su carácter competitivo, su capacidad para aparecer en los momentos importantes y su implicación con el equipo le han permitido convertirse en uno de los futbolistas con mayor ascendencia sobre el grupo.

Raphinha junto a Frenkie de Jong / Manu Fernandez / AP

Frenkie De Jong, el damnificado

La principal consecuencia de esta decisión afecta directamente a Frenkie de Jong. El neerlandés era el tercer capitán de la plantilla la pasada temporada, por detrás de Ter Stegen y Araujo y, tras sus salidas, todo apuntaba a que podía convertirse en el principal referente de la plantilla. Sin embargo, la elección de Raphinha cambia completamente ese escenario. El nuevo orden coloría a a Frenkie de Jong como segundo capitán, por delante de Pedri y Eric Garcia, que se postula para completar el grupo de líderes.

El neerlandés, además, afronta un escenario deportivo complicado. Continúa recuperándose de la lesión de rodilla que sufrió durante el Mundial y todavía no está disponible para Hansi Flick, por lo que su regreso al equipo se producirá más adelante. A su vuelta tendrá que competir por un puesto en una medular que también cuenta ahora con Rodri, fichaje destinado a ser titular en la posición en la que habitualmente actuaba De Jong.

Raphinha, protagonista también en las redes del Barça

Esta información coincide además con un protagonismo creciente del brasileño en las redes sociales del FC Barcelona. En sus dos últimas publicaciones en X, el club ha utilizado su imagen como reclamo de cara al tramo final de la pretemporada. Primero, el Barça ha difundido un vídeo en el que Raphinha invita a los aficionados al Spotify Camp Nou con motivo del Trofeu Joan Gamper, acompañado de una promoción de entradas.

Poco después, el club volvió a recurrir al brasileño, esta vez con una fotografía suya durante el último entrenamiento y el mensaje: “Preparado para el último test de la pretemporada”.

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Una coincidencia que llega precisamente cuando Raphinha está a punto de asumir el mayor reconocimiento interno posible: el brazalete de primer capitán del Barça.