Otro grande de Europa entra en la puja por Héctor Fort

La salida de Héctor Fort sigue calentándose. En SPORT ya explicamos que la intención es que se resuelva su situación cuanto antes por el bien de todas las partes y que el de Les corts, pese a no contar para Hansi Flick en el Barça, tenía un alud de pretendientes, alguno de ellos muy importantes. Como es el caso del Inter o el Everton. El interés 'toffee' sigue ahí, mientras que el 'neroazzurro' se ha desvanecido, pues, como contamos en la información, se activaba si finalmente no podían conseguir a su principal objetivo para el lateral derecho, Djed Spence. Finalmente, el del Tottenham ya está pasando el reconocimiento médico en Milán.

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Pero sigue habiendo muchas y variadas propuestas, ya no solo del fútbol español (Elche, Racing...), ingles (Everton, Fulham, Liverpool...) o del Calcio italiano, sino también de la Bundesliga. En este sentido, puja fuerte un campeón de Europa como es el Borussia Dortmund, como informó el periodista especializado en mercado Matteo Moretto.

A pesar de que la temporada pasada, Héctor Fort fue cedido al Elche sin ningún tipo de opción de compra ni posibilidad de retenerlo por parte del conjunto ilicitano, las tornas han cambiado ahora y desde la dirección deportiva azulgrana se priorizan los traspasos, siempre y cuando el Barça se reserve porcentajes de la propiedad del futbolista y/o de futuras ventas.

Héctor Fort, la temporada pasada con el Elche frente al Barça / Dani Barbeito

Tasación al alza

Héctor Fort, que tiene un valor de mercado de 12 millones de euros según Transfermarkt, está tasado al alza por el FC Barcelona. Por encima de los 15 millones y hasta los 20, en función del porcentaje final para el club azulgrana. Moretto explica en su información para Radio Marca que esta cantidad solicitada al Borussia Dortmund (y a otros clubes) bajaría a 10 millones si el Barça se queda con la mitad de sus derechos y solo vende el 50 por ciento restante.

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Condiciones que complican algo más la salida, ya no solo de Héctor sino de otros futbolistas que también esperan destino, pues los clubes pretendientes buscan, como en cualquier negociación, porcentajes más altos y a costes más bajos. En cualquier caso, los contactos de estos últimos días son muy intensos y las ofertas no paran de llegar. Héctor Fort es un objetivo para muchos equipos por su juventud (20 años), proyección y calidad futbolística.