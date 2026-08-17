Oficial: Jofre Torrents se marcha traspasado al Ajax

Ya es oficial. Jofre Torrents es nuevo jugador del Ajax de Ámsterdam. Tras muchos años formado en la cantera del FC Barcelona, el canterano emprende una nueva etapa en una operación donde el Ajax se queda con el 50% del jugador por unos cinco millones y el Barcelona mantiene el otro 50% ante una futura venta.

En el club catalán hay muchas esperanzas depositadas en Jofre, por lo que resultaba innegociable conservar al menos la mitad de su propiedad para seguir de cerca su evolución y mantener el control sobre su carrera.

El club azulgrana ha consolidado en las últimas ventanas de traspasos una fórmula estratégica para gestionar la salida de sus jóvenes talentos de La Masia. Ante la dificultad de garantizar minutos en el primer equipo a futbolistas prometedores, la entidad azulgrana prioriza operaciones que permitan ingresar dinero de forma inmediata sin perder el control sobre el futuro del jugador.

Se trata de un modelo ya aplicado en movimientos recientes, como el de Jan Virgili —donde el club se reservó un 40% de una futura venta—, asegurando así una opción de seguimiento por si el futbolista termina de explotar en la élite.

Jofre, junto a Tommy Marqués / Marc Graupera

La decisión de buscarle una salida se había tomado ya hace varias semanas, dado lo complicado que resultaba que tuviera minutos en el primer equipo, donde la presencia de Alejandro Balde y João Cancelo taponaba sus opciones.

Finalmente, ha sido el Ajax quien se ha llevado el gato al agua, ofreciendo un destino idóneo: disputará competiciones europeas y cuenta con una metodología y un sistema de juego muy parecidos a los del Barça, lo que facilitará su crecimiento.

Buenas relaciones y una metodología idónea

La operación refuerza las excelentes relaciones entre ambas entidades, tras la marcha de Marc-André ter Stegen al club neerlandés este mismo verano.

Jofre, sonriente durante las pruebas médicas / Marc Graupera

El entorno del Ajax cuenta además con Jordi Cruyff en la dirección deportiva y con Míchel en el banquillo, un entrenador que apuesta decididamente por el buen juego y la salida de balón. Con este traspaso, el Barça ingresa una cantidad económica y garantiza el escenario perfecto para la progresión de su canterano.