¡Rodri ya está en Barcelona para fichar por el Barça!

Ha llegado el momento. Tras varios días de espera y unas largas e intensas negociaciones, el Barça está a punto de cerrar un fichaje que puede marcar una época. Rodri ha aterrizado hace escasos minutos en la terminal de vuelos privados de Barcelona para convertirse en nuevo futbolista azulgrana.

El centrocampista español ha llegado acompañado por su entorno más cercano y por su agente y firmará con el Barça hasta 2030 y el club pone así el punto final a una de las operaciones más importantes de los últimos años.

Nada más aterrizar, Rodri se ha parado a atender a los periodistas mientras los aficionados que le habían ido a recibir le aclamaban: "Muy contento de llegar, han sido días intensos, pero feliz de que se haya resuelto todo. Jugar en el Barça para mí es un sueño, tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros que ya a muchos los conozco de la selección, así que ahora toca trabajar y dar lo mejor. Vamos a por la Champions y a por todo lo que se ponga por delante", ha declarado el centrocampista en su llegada.

Ahora solamente quedan los últimos pasos antes de que pueda hacerse oficial. Tras abandonar el aeropuerto, está previsto que Rodri se desplace al hotel en el que pasará sus primeras horas en Barcelona. Posteriormente llegará uno de los momentos habituales cuando el club cierra una incorporación de este nivel. El futbolista mantendrá una cena con representantes del Barça, con Joan Laporta y Deco a la cabeza, en la que tendrá la oportunidad de encontrarse con el presidente antes de que se anuncie oficialmente su fichaje. Tampoco se descarta la presencia de João Cancelo en la cena.

Rodri en su llegada a Barcelona / Gorka Urresola

Revisión médica y firma

La jornada importante llegará mañana. Rodri tiene previsto acudir a primera hora al Hospital de Barcelona para pasar la correspondiente revisión médica. Si todo transcurre con normalidad, posteriormente llegará el momento de completar la documentación y firmar su nuevo contrato.

Los departamentos jurídicos y los abogados del Barça ya trabajan con la previsión de que Rodri pueda ser presentado mañana alrededor de las 13.00 horas. Sin embargo, desde el club transmiten absoluta tranquilidad con los tiempos. Fuentes del Barça aseguran que el fichaje está completamente cerrado y sellado, por lo que la presentación podría retrasarse si los trámites previos requieren más tiempo. La prioridad es completar correctamente todos los pasos antes del anuncio oficial.

Después de semanas de negociaciones, el desenlace ya está aquí. Rodri ha aterrizado en Barcelona y está a pocas horas de convertirse oficialmente en nuevo futbolista del Barça. El club azulgrana consiguió adelantarse al Real Madrid en una operación que supone también una importante victoria en los despachos y que refleja el trabajo de Deco durante las últimas semanas. El director deportivo logró convencer al futbolista cuando su futuro parecía encaminado hacia el eterno rival y ahora el Barça podrá disfrutar de uno de los mejores centrocampistas del mundo. Una operación de enorme nivel que está a punto de poner su punto final.

Rodri, MVP del Mundial / Agencias

El debut tendrá que esperar

Después de completar la revisión, la firma y la presentación, el siguiente paso será incorporarse a la dinámica del equipo. Hansi Flick contará con un centrocampista capaz de aportar control, jerarquía, inteligencia táctica y liderazgo a una medular que ya contaba con alternativas de primer nivel.

Además, Rodri estará presente junto a Joao Cancelo este miércoles en el Joan Gamper, en el que será su primer contacto con el Camp Nou y con la afición culé. Pese a su presencia en el Gamper, Rodri no debutará frente al Al-Ahly, al no haber podido entrenarse aún con el grupo. Su estreno llegará en LaLiga, cuando haya podido incorporarse plenamente a los entrenamientos y recuperar el ritmo competitivo necesario.

Rodri tuvo que pasar por el quirófano tras el Mundial por un problema en la espalda, por lo que el Barça no quiere acelerar su puesta a punto ni asumir riesgos innecesarios en sus primeros días como blaugrana. El centrocampista tendrá que ir recuperando progresivamente el ritmo de competición y completar varias sesiones de entrenamiento junto al grupo antes de estrenarse. No hay ninguna necesidad de forzar su debut. Rodri llega para convertirse en una pieza fundamental del proyecto de Hansi Flick durante los próximos cuatro años y el Barça quiere cuidar al máximo su adaptación.