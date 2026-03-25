Frenkie de Jong Y Koundé dan un paso más y apuntan al Atlético

Si este martes nos encontrábamos con la buena noticia de que Alejandro Balde y Eric Garcia trabajaban sobre el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper a cierta intensidad, seguimos acumulando buenas noticias a las puertas del tramo decisivo de la temporada. Tanto el de Martorell como el lateral apuntan a entrar en la convocatoria ya para la vuelta del parón. Atlético de Madrid en el Metropolitano como antesala a una eliminatoria de Champions ante los del 'Cholo' Simeone que apunta a ser de aúpa.

Probablemente para ese encuentro liguero aún no esté listo Frenkie de Jong. Su lesión era algo más delicada y de mayor duración que las de Alejandro Balde o Koundé. El neerlandés, por ejemplo, se quedó este martes todavía haciendo trabajo de gimnasio junto al defensa galo. Pero la buena noticia es que ya pisa césped y va dando pasos hacia su regreso.

Paso al frente de Bernal

Frenkie es un futbolista clave, indispensable, para Hansi Flick. El ancla en el centro del campo. Marc Bernal ha cogido la batuta con la baja del holandés y lo cierto es que está rindiendo a un nivel muy alto y destapándose como un gran llegador. En cualquier caso, el técnico alemán quiere contar con todas garantías con un De Jong que debe ser importante en este 'rush' final.

Eric, Bernal, Cubarsí, Fermín, Olmo y Lamine son 100% Masia / Valentí Enrich

El tulipán sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha durante un entrenamiento el pasado 26 de febrero. Entre cinco y seis semanas de baja que, más o menos, se cumplirán después del parón. Parece complicado que llegue ya para el encuentro ligueron ante el Atlético, pero sí puede reaparecer para la eliminatoria de Champions. Sobre todo porque ya pisa césped a cierta intensidad y tiene por delante casi dos semanas para la ida en el Spotify Camp Nou. Y la idea es introducir en breve balón ya.

Frenkie de Jong, en un partido de Champions League / AP

Todavía al margen del grupo, Frenkie se espera que siga estos días trabajando mientras Flick da descanso al resto del plantel. Lógicamente, Koeman no puede contar con él en la selección estos días. El objetivo es que esté al 100% para un final de curso con Copa del Mundo en el horizonte.

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Koundé, que este lunes se quedó en el gimnasio, también ha pisado césped y da pasos adelante para su regreso. Va un pelín más lento que Balde (ambos con lesiones en el bíceps femoral), pero avanza a buen ritmo. Veremos cómo está para la eliminatoria de Champions.