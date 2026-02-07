El siguiente reto en la hoja de ruta de Deco en el Barça

Especialmente desde la llegada de Hansi Flick, que ha revalorizado en gran medida la plantilla del FC Barcelona, una de las principales misiones de Deco ha sido asegurar la continuidad a largo plazo de los futbolistas estructurales del proyecto blaugrana. El director deportivo ha ampliado y mejorado los contratos de futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí o el propio Fermín López, cuya renovación fue formalizada este viernes, para dar continuidad a un equipo competitivo al máximo nivel europeo.

Más allá del 'caso Lewandowski’ y de tener que tomar una decisión con los futbolistas cedidos (Marcus Rashford y Joao Cancelo) y Andreas Christensen, que también finaliza contrato al final de la presente temporada, la gran carpeta que deberá abordar Deco próximamente es la de Ferran Torres. El vínculo del delantero valenciano con la entidad culé expira el 30 de junio de 2027, dentro de 16 meses, y el responsable deportivo del Barça se tiene que poner manos a la obra para evitar que el ‘tiburón’ llegue a su último año de contrato sin haber estampado la firma. El presidente Joan Laporta ya ha verbalizado públicamente varias veces que no es partidario de que se produzcan este tipo de situaciones.

Decisión estructural

Preguntado en rueda de prensa por SPORT, Flick dejó muy claro que es partidario que el ‘plan renove’ continúe con Ferran. “Es una decisión del club, pero estoy contento con todos los jugadores. Deco está haciendo un trabajo fantástico a la hora de mantener a futbolistas para el futuro y va a seguir haciéndolo”, respondió el técnico alemán sobre la situación del atacante.

No es casualidad que Hansi, el entrenador con el que Ferran tiene mejores registros goleadores (35 tantos en 75 partidos), se posicionara de esta forma. La temporada pasada, el de Foios anotó dianas importantísimas en los éxitos del Barça en todas las competiciones y ya empezó a pasar por delante de Lewandowski en la rotación en partidos importantes. Este curso, el ‘tiburón’ acumula más de 300 minutos que el polaco en otra clara evidencia del relevo generacional que se está produciendo en el ‘9’ blaugrana.

Independientemente de que Deco decida fichar algún delantero el próximo verano, el director deportivo culé tiene en su lista de tareas ofrecer a Ferran un rol y un contrato que se adapte a su realidad futbolística. Un delantero con los números del ‘tiburón’ tendrá muchos pretendientes y, aunque él siempre ha asegurado que su sueño es triunfar en el Barça, ambas partes tendrán que acordar unas condiciones determinadas para permanecer unidos más allá de 2027. La sintonía es buena, pero debe materializarse en las próximas reuniones que se mantendrán.