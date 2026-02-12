Deco revela en SPORT sus planes cuando deje el Barça en el futuro

Afrontando la fase decisiva de la temporada y en plena carrera electoral a la presidencia del Barça, el director deportivo del club, Deco, atendió a SPORT en una entrevista en la que analizó la situación del conjunto blaugrana y los posibles fichajes que podrían llegar en un futuro.

Al margen de la entrevista principal, dividida en dos partes que se pueden leer en SPORT, el encargado de los fichajes en el conjunto azulgrana también se atrevió a responder preguntas rápidas en un test repleto de temas interesantes para el aficionado.

¿Un fichaje del que realmente te sientas orgulloso?

Es difícil porque tendría que escoger y no me gustaría escoger uno. Yo creo que todos los fichajes que hemos hecho, los que están en el club, yo creo que es la señal que se ha hecho bien.

Una venta muy buena que hayas hecho.

Yo no creo que una venta porque sería poner un nombre y un jugador porque no me gustaría vender a un jugador del club. Hemos sido capaces de ingresar y generar bastantes ingresos al club. De cosas que quizás se perderían en el limbo. Entonces, claro, cuando vas sumando tres, cuatro, cinco, seis de jugadores que podían irse cedidos o a coste cero...

¿Cómo es un día ideal en la vida de Deco?

Sin contar partidos es cuando veo el entreno, que veo a los jugadores salir todos cansados y esa es la señal de que se ha trabajado.

En el futuro, un futbolista que veas que puede trabajar contigo en el futuro, que sea muy futbolero, que sepa mucho de fútbol.

No sé, yo creo que Eric puede ser para el Barça una persona de fútbol, seguro. Ahora, no sé si se decantará por ser entrenador.

¿Tu lugar para desconectar?

Brasil está muy lejos, por eso me gusta ir a Oporto, a mi casa.

Muchos de los fichajes del Barça, la gran mayoría, se terminan sabiendo. Dime alguno que ya haya prescrito, que ya se pueda contar, que estuviera muy avanzado y que finalmente no se llegara a hacer.

Muy avanzado... Hubo conversaciones avanzadas sobre Jonathan Tah, por ejemplo, y no se llegó a hacer.

Define a Flick en una palabra.

Yo creo que humano.

¿Llegar a la sexta, sí o no?

Eso sería un sueño.

¿El mejor compañero que hayas tenido en el mundo del fútbol?

Yo tuve muchos, pero es difícil elegir a uno. Yo creo que Jorge Andrade es un gran amigo.

¿Y en los despachos?

Estoy muy contento de estar trabajando con Bojan.

¿Qué es lo que más disfrutaste de tu etapa como agente?

A ver, yo creo que lo que más disfrutaba es cuando tú coges a un jugador joven, como ha sido el caso de Raphinha, como Fabinho, como Caio Henrique, como Tapsoba, y consigues influenciar en el momento de su etapa deportiva y consigue conquistar sus sueños, sus objetivos.

Y la última, ya en un futuro, cuando dejes el Barça, esperemos que de aquí a muchos años, ¿tú descartas volver al mundo de la representación?

Yo creo que es difícil volver, porque primero creo que la decisión que he tomado era definitiva. Y depende de la edad que tenga, yo creo que estar más cuidando de mis cosas personales, mis temas, yo creo que sería por ahí. No me veo volviendo a esto.