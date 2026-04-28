La suplencia ante el Atlético, un punto de inflexión para Lewandowski en el Barça

Las próximas semanas serán determinantes para definir el futuro de un Robert Lewandowski que, ahora mismo, parece tener más opciones de salir que de quedarse. Pero el desenlace es todavía incierto y dependerá del rol y el contrato que le ofrezca el Barça y de si el polaco ve que aún puede ser de utilidad para la entidad azulgrana.

Es innegable que está muy a gusto con su vida en Barcelona, aclimatado con su familia en Castelldefels y con su gente. Pero cumplirá 38 años y todavía se ve competitivo para un último vals. Y en el Barça, por ahora, hay dudas acerca de qué tipo de contrato ofrecerle y, sobre todo, sin saber si se podrá fichar un '9' joven y TOP o la situación económica no dará para un movimiento grandilocuente.

Relación más deteriorada

La relación Lewy-Barça se ha deteriorado un poco estos últimos meses. El papel del delantero ha ido decreciendo hasta el punto de que en las últimas semanas su entorno ha dejado caer que el club azulgrana ha dejado de ser una prioridad para él. Es decir, que dentro de las propuestas que maneja para la próxima temporada el Barça ya no estaría en el TOP.

Lewandowski frente al Getafe / VALENTÍ ENRICH

Sebastian Staszewski, autor del libro 'Lewandowski. El verdadero', habla en una entrevista para el portal polaco 'Weszlo' acerca de cómo está la última hora del futuro de Robert y deja cosas interesantes, por ejemplo, sobre su relación con Flick: "Digámoslo así: se limita al frío profesionalismo alemán".

"A pesar de la excelente relación entre Flick y Robert, el entrenador ahora vela por sus propios intereses y busca soluciones nuevas y mejores. Es totalmente natural que el Barcelona necesite un nuevo delantero centro más joven. Creo que Robert también lo entiende", añade Staszewski.

La anécdota del Bayern

Para ser más ilustrativo, una anécdota del Bayern: "Flick podría encontrar un lugar en el equipo para un veterano, un as en la manga desde el banquillo. El problema, sin embargo, es que Hansi, como pocos, sabe lo que significa un Lewandowski frustrado. Él era asistente de Niko Kovac cuando Robert, junto con un grupo de jugadores descontentos, acudió a Karl-Heinz Rummenigge y pidió el despido del entrenador, que acababa de ganar la liga y la Copa de Alemania. Rummenigge escribió en mi libro: "El que más habló fue Lewandowski". Y, sin embargo, Flick no puede garantizarle al polaco tantos minutos la próxima temporada. Esto, a su vez, crea la posibilidad de tensiones".

Lewandowski y el resto de la plantilla celebraron una victoria con sabor a título de liga / Dani Barbeito / SPO

También añade el autor polaco un punto de inflexión para el '9': "El Barcelona dejó de ser la prioridad de Robert hace al menos unas semanas. Si bien su cambio de enfoque respecto a continuar en el Camp Nou se debió a varios factores, el factor clave fue su posición cada vez más débil en el equipo. Y hoy, su posición está muy por debajo de las expectativas de Lewandowski".

Le dolió especialmente la suplencia ante el Atlético Sebastian Staszweski — Autor del libro 'Lewandowski. El verdadero'

"Le dolió especialmente haber sido suplente en el partido de vuelta de cuartos de final contra el Atlético de Madrid; creía que su experiencia podía ser crucial. Pero Flick tenía un plan diferente para el partido. No es de extrañar, entonces, que Lewandowski, un hombre para quien el reconocimiento, el estatus y la posición son primordiales, comenzara a considerar otros escenarios", explica el periodista.