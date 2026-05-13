¡Lewandowski, cerca de salir del Barça para ir a Arabia Saudí!

Bombazo que llega desde Polonia. El periodista Tomasz Wlodarczyk, muy cercano al entorno de Robert Lewandowski, aseguró que el delantero está ya a un paso de decidir su futuro y que se habría decantado por marcharse del club blaugrana a finales de temporada. El goleador podría anunciar su adiós durante esta misma semana para poder despedirse de la afición blaugrana en el último partido del curso en el Camp Nou ante el Betis y su destino final podría estar en Arabia Saudí tras las últimas propuestas recibidas a través de su agente. En el club blaugrana aún no conocen oficialmente su decisión aunque también esperan que Lewandowski lo comunique antes de finalizar la temporada.

La información llegada desde Polonia, a través del canal 'Meczykipl', apunta a que la decisión de Lewandowski no se ha tomado por el tema económico sino por un tema estrictamente deportivo, ya que el delantero apuesta por incorporarse a un proyecto en el que pueda ser claramente protagonista. Tras esta fase final de temporada, Lewandowski ha comprendido que tendría un rol absolutamente secundario en el proyecto de Hansi Flick, por lo que preferiría dar un paso al lado y seguir con su carrera lejos de Barcelona. Sería una decisión muy meditada ya que tanto él como su familia han estado muy a gusto en el Barça y en Barcelona y su prioridad siempre había sido seguir.

Lewandowski ya abrió la puerta a jugar en una Liga menor tras ganar la Liga con el Barça y declaró que "escucharé algunas ofertas más y decidiré. Podría haber una opción en una liga menos exigente. Estoy a punto de cumplir 38 años, pero me siento bien físicamente, así que estoy pensando en una combinación. Tengo que considerar la posibilidad de que sea el momento de jugar y disfrutar de la vida. Tal vez surja esa opción, y no le digo que no".

Las propuestas de Arabia Saudí habrían llegado a través de su agente, Pini Zahavi, que en estos días que ha estado en Barcelona ha podido hablar de forma directa con Lewandowski para estudiar todos los escenarios posibles. En Arabia podría ya no solo mantener su salario sino que aumentarlo de forma significativa y también encontrar acomodo de un mínimo de dos años. Las ofertas que tendría encima de la mesa serían muy tentadoras. La MLS también aprieta, con el Chicago Fire, y el Oporto ha intentado convencerle en los últimos días. Según se afirma en Polonia, Lewandowski se decantaría por las propuestas saudís en estos momentos.