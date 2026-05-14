"Lewandowski está muy cerca de anunciar que no sigue en el Barça"

El futuro de Robert Lewandowski está al rojo vivo. El atacante polaco ha dado muchísimo al Barça las últimas cuatro temporadas. Se ha convertido en uno de los mejores goleadores de la historia de la entidad y ha ganado tres Ligas. Ha cumplido su sueño de jugar en España y, además, ha sido muy relevante en los éxitos tanto con Xavi como Hansi Flick. El aterrizaje del técnico alemán suposo un nuevo espaldarazo y motivación para el futbolista, que la temporada pasada registró unas cifras espectaculares.

Lewandowski se queja de una falta ante el Alavés / Valentí Enrich / SPO

A viernes 14 de mayo, todo parece indicar que el internacional polaco no seguirá de azulgrana. Tal y como avanzó el periodista polaco Tomasz Wlodarczcyk, la decisión está casi tomada y la idea del jugador sería la de poder despedirse de la afición azulgrana el domingo en el Spotify Camp Nou. Escenario y contexto ideal en un día festivo y sin nada en juego a nivel clasificatorio.

"Está muy cerca de anunciar que no sigue"

Wlodarczcyk, muy cercano al entorno de Lewy, nos atiende para valorar la situación: "Me llegó la información de muy buena mano que Lewy está muy muy cerca de tomar la decisión definitiva de dejar el Barça cuando acabe la temporada. Está cerca de anunciarlo oficialmente y con grandes probabilidades el próximo domingo ante el Betis será su despedida ante la gente. No soy Lewandowski y no digo al 100% que sea así. Pero lo he chequeado varias veces y está muy cerca de decir adiós después de cuatro temporadas".

'Tek' y Lewandowski, protagonistas en la rúa del Barça / FC BARCELONA

¿Cuál es el plan ahora? "Es difícil para mí decir si habrá un anuncio oficial del club o de Robert en Instagram. O si será por sus gestos y lo que haga tras el pitido final con la gente, con los fans. Quiere despedirse de la gente que le ha apoyado tanto. Pero no tengo la información de cuáles serán los pasos. Lo que sí es que en este punto Robert, viendo cómo ha ido la temporada, que no ha tenido una oferta oficial con números, está muy cerca de tomar la decisión".

Creo que el Barça sabe 100% que Lewy se marchará

¿El club se espera la decisión? "Estoy 100% seguro de que el club conoce las intenciones de Lewandowski . El club sabe sus propias intenciones, que quieren firmar un nuevo delantero y que lo ven con otro tipo de rol. Y eso es algo con lo que Lewy no está a gusto. Quiere jugar mucho, marcar goles, ser importante. Y si el Barça no puede ofrecérselo, como ha sucedido en esta segunda mitad de temporada, está listo para seguir adelante en otro lugar. Hansi Flick sabe la situación. Si él dice en rueda de prensa que tomarán la decisión cuando acabe la temporada...vamos, si quieres al jugador le mandas ahora la oferta, no esperas a que acabe la temporada. Si realmente lo quisieran hubieran firmado el contrato hace dos meses".

Robert Lewandowski celebra el título de Liga / AFP7 / Europa Press/Javier Borrego

"Él no tiene números ni tiene la información concreta de que el Barça quiere quedárselo. Sabe que Laporta ha dicho que quería que siguiera. Intenciones. Queremos que sigas quizás con otro rol, otros emolumentos. Para no ha pasado de ahí. Incluso cuando Pini ha venido a Barcelona no ha recibido una propuesta con números definidos. Solo la intención. Y estamos a mediados de mayo sin nada concreto. Negociaciones paradas", añade el polaco.

Listo para el siguiente paso

Lewandowski, junto a Wlodarczyk en una imagen de archivo / SPORT

"No estoy seguro de si está decepcionado. Sí que tiene claro, honestamente, que aún está preparado para darlo todo para el club por el que firme y ser importante. Si el Barça no está en esa línea, él mira hacia adelante. No va a llorar por eso. Tiene muchas ofertas y se ve jugando dos o tres años más, como Cristiano o Messi", explica Wlodarczcyk.