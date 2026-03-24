El Barça pone en marcha la operación Bastoni

El Barça planifica ya la próxima temporada con las cartas marcada. Hay consenso absoluto entre la dirección deportiva y Hansi Flick para concretar dos fichajes estratégicos de primer nivel con la certeza de que habrá margen salarial suficiente para inscribirlos y el club se ha puesto manos a la obra para intentar cerrar a uno de ellos: el central italiano Alessandro Bastoni. Es el objetivo número uno de cara al próximo curso y pieza que se considera indispensable para subir el nivel defensivo del equipo. Si hace unos meses la operación se veía prácticamente inaccesible, ahora hay optimismo en el Barça y el engranaje para traerlo ya está en marcha.

Bastoni es el central 'top' elegido por Deco y Flick para el nuevo Barça. Consideran que el futbolista ha crecido enormemente y ya quedaron prendados de él durante la semifinal de la Champions pasada, dónde hizo un recital defensivo y con salida de balón. Bastoni enmendaría la salida indeseada de Íñigo Martínez el pasado verano con su perfil zurdo y su autoridad sobre el terreno de juego. En el club blaugrana creen que podría convertirse en un auténtico líder defensivo y que, además, aportaría contundez, rapidez y muy buena salida de balón. Desde que se cerró el mercado de verano pasado, su nombre ha estado encima de la mesa y van a luchar para conseguirlo.

El director deportivo, Deco, viajó el pasado mes de noviembre hasta Milán para reunirse con el entorno de Bastoni. Fue una primera e importante aproximación para conocer la predispisición del futbolista en salir del Inter y fichar por el Barça y para verificar las opciones de un traspaso a partir del mes de junio. Fuentes conocedoras de este encuentro aseguran que hubo feeling y que las sensaciones fueron más que positivas a la espera de poder rebajar el precio de una operación que, en principio, se intuía que podría llegar casi a los 80 millones de euros.

Pero el tiempo y diversos factores están jugando a favor del Barça, que comienza a ver el fichaje viable. El Inter está dispuesto a dar salida a Bastoni, por lo que este verano estará en el mercado. Necesitan dinero para reforzarse y creen que el central puede tener el cartel de transferible, algo que no sucede con Lautaro Martínez, al que consideran absolutamente diferencial. Además, la polémica del jugador en el último Juve-Inter en el que Bastoni simuló una falta para provocar la expulsión de Kalulu ha añadido tensión al central en la Liga italiana. El público la está tomando con él en todos los campos del Calcio y la tensión que se está acumulando no es buena ni para Bastoni, ni para el Inter. El club italiano no ve con malos ojos una salida del futbolista al fútbol extranjero para evitar más complicaciones.

La postura del futbolista también puede ser vital en esta operación. Bastoni es un futbolista muy valorado en Europa y varios equipos de la Premier se le habían acercado. En el Barça tienen ya la sensación de que el central ha elegido y que si debe salir, solo lo hará en dirección al Camp Nou. Su duda estaba entre renovar o el Barça y los caminos se están acercando más hacia el club blaugrana. El hecho de descartar otras ofertas evita una puja que suba el precio y, además, su salario es absolutamente asumible para el Barça.

Por ahora, el Barça le ha comunicado a Bastoni que lo quiere. Que es la primera opción y que iniciarán negociaciones para firmarle. Toda la maquinaria se pondrá en marcha tras el parón de selecciones con el objetivo de llegar a un acuerdo. El Inter quiere unos 60 millones de euros por su central y el Barça prepara una oferta con una fórmula clara: un pago y la opción de incluir a un futbolista en el acuerdo. Sobre la mesa pueden surgir varios nombres y el que interesaría ahora a los italianos es Gerard Martín, futbolista que se ha ganado un espacio en el once, pero que con Bastoni lo tendría difícil. El Barça no desea su salida y tiene la intención de ofrecer otros nombres en una negociación abierta que se espera cerrar, para bien o para mal, antes del inicio del Mundial.