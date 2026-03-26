La capitanía del Barça, de Récord Guinness

Lucir el brazalete con la senyera en el FC Barcelona es un honor que esta temporada ha estado más compartido que nunca. Aunque el grupo de capitanes se limita a 5 (Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha, Pedri y Eric Garcia) se da una circunstancia digna del Libro Guinness de los Récords y muy poco habitual en un equipo de fútbol de élite. y es que hasta 9 futbolistas lo han portado, debido en unos casos a las circunstancias, especialmente las lesiones, y en otros, a detalles de los 'jefes' del equipo. Los repasamos.

Flick: "Es el equipo quien decide los capitanes" / 3CAT

¡Nueve capitanes distintos!

El FC Barcelona ha llegado al último parón de selecciones con 46 partidos jugados en todas las competiciones. Quien más ha llevado el brazalete no es el primer capitán, sino el segundo. Frenkie de Jong se lo ha puesto en un total de 16 ocasiones en el inicio de los partidos.

Le sigue el primer capitán, Ronald Araujo, con 13 y en el tercer lugar de este particular ranking está el brasileño Raphinha, con 9.

Frenkie de Jong, en un partido de Champions League / AP

Por detrás encontramos a Pedri (3 ocasiones), Lewandowski (2) y Ter Stegen, Ferran Torres y Eric Garcia, con una sola vez.

El de Martorell entró en el selecto grupo de capitanes tras la marcha de Ter Stegen al Girona. El alemán, que tantas y tantas veces ha portado el brazalete en los últimos años, solo se lo pudo poner en un partido esta temporada. Fue el único que jugó, en Guadalajara de la Copa del Rey,

El insólito caso de Gavi y el partido con tres capitanes

El partido más paradigmático y significativo en este 'carrusel' de capitanías fue el que enfrentó al FC Barcelona con el Sevilla el pasado 15 de marzo y con goleada azulgrana por 5-2. Ese día, empezó Raphinha como capitán, pero cuando entró al césped Ronald Araujo en la segunda mitad, el brasileño le cedió el brazalete al uruguayo, como deferencia a su condición de primer capitán.

La sorpresa, y el gran detalle, llegó en el minuto 82, recordado en la historia de la temporada como el del regreso de Gavi a los terrenos de juego. El charrúa tuvo la atención de ofrecerle el brazalete al de Los Palacios en los 8 minutos que estuvo en el terreno de juego.

Ronald Araujo cedió el brazalete de capitán a Gavi / Valentí Enrich

De esta manera, Gavi se sumó a la amplia nómina para completar la impresionante cifra de 9 jugadores que han sido capitanes del FC Barcelona esta temporada.

También hay reparto de penaltis

Lamine Yamal, la gran referencia del equipo, no ha sido todavía capitán del Barça, pero sí el que más penaltis ha lanzado. Un total de 6, de los que convirtió 5 y solo falló uno, el que le paró Gazzaniga en Girona.

Pero no ha sido el de Rocafonda el único tirador, una circunstancia que, de nuevo, no es la más usual. Le sigue muy de cerca Raphinha, con 5 penaltis y pleno de aciertos. Y un tercero en tirarlos, en otros tiempos el más habitual. Robert Lewandowski es el único con balance desfavorable, pues de 3 lanzados, solo transformó uno, el que le marcó a Radu en Balaídos.