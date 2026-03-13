El Barça ya conoce el precio de Bastoni: el Inter, abierto a venderle

Alessandro Bastoni es el central preferido por la dirección deportiva del Barça y el cuerpo técnico para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. El club blaugrana se ha posicionado desde hace meses por el central a la espera de iniciar una negociación definitiva tanto con el futbolista como con el club italiano. Ahora se ha dado un paso importante que pone al defensa internacional en el mercado: el Inter está abierto a colocarlo en el mercado y ya pone una cifra de venta encima de la mesa. Esa es la condición para comenzar una operación que no es sencilla, pero que contaría con el beneplácito del propio futbolista, dispuesto a escuchar ofertas aunque también está sondeando una posible renovación.

El Inter de Milán quiere realizar una remodelación de plantilla y necesita recursos, por lo que planifica algunas ventas. 'La Gazzetta dello Sport' explicó que solo los delanteros Pio Espósito y Lautaro Martínez son considerados intransferibles, pero que el resto de jugadores podrían salir siempre que llegara una oferta importante. Y desde Italia aseguran que el club italiano está dispuesto a negociar ofertas a partir de 70 millones de euros por Bastoni, una cifra muy alta que podría espantar a los equipos interesados.

El Barça conoce ya las exigencias del Inter y este es un punto de partida importante para comenzar las negociaciones. La cifra se considera demasiado alta, aunque en el club blaugrana están convencidos de que puede haber fórmulas que ayudarían a rebajar esa tasación. Para ello también será muy importante la determinación de Bastoni para salir de su club y las necesidades económicas finales que tengan los italianos de cara al verano.

El director deportivo del Barça, Deco, va de la mano del entorno del futbolista en todo este tema y no se van a precipitar. Por ahora saben que el futbolista está disponible en el mercado y van a marcar una estrategia con el objetivo de ficharle. Bastoni tiene también el interés del Liverpool, con mucho más músculo financiero, pero priorizaría su salida hacia el Barça. De hecho, el propio jugador ha realizado ya bastantes guiños a través de sus redes sociales para dejar claro su simpatía hacia el club blaugrana.

Una de las fórmulas que podría barajar el Barça es incluir algún futbolista en la operación para abaratar el traspaso final. No se ha hablado de nombres, pero hay algunos futbolistas del equipo blaugrana que sí podrían interesar al Inter de cara al futuro y son operaciones muy habituales en el Calcio italiano, cuyos mercados suelen ser siempre muy movidos.

La prioridad absoluta del Barça es Bastoni, pero no se va a perder la cabeza ni por él ni por Julián Álvarez, el delantero preferido para reforzar la delantera. Los fichajes deben entrar dentro de un parámetro económico, por lo que el club blaugrana maneja alternativas. Todo comenzará a aclararse tras las elecciones, cuando Deco tenga ya carta blanca para actuar e iniciar unas negociaciones que pueden ser largas teniendo en cuenta también que en junio hay Mundial.