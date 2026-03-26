Más competencia para el Barça: Operación central en el Atlético

El Atlético de Madrid mantiene el foco en su objetivo de conquistar algún título esta temporada. De hecho, está a solo un partido de poder levantar un trofeo, ya que se encuentra en la final de la Copa del Rey, donde se enfrentará a la Real Sociedad el sábado 18 de abril a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Pero, más allá de cómo acabe esta temporada, en el Atlético de Madrid, como en el resto de los clubes, ya trabajan en la planificación de la próxima. Con el respaldo de Apollo Global Management y su potencia económica, el club rojiblanco ya rastrea el mercado para mejorar aún más la plantilla y aumentar su competitividad.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone / EFE/EPA/TOLGA AKMEN

El Atlético de Madrid tiene varias posiciones por reforzar de cara a la próxima temporada, y entre ellas destaca la del central. En el club existen ciertas dudas en esa demarcación, con Lenglet y Giménez cuestionados por su inestable rendimiento sobre el terreno de juego, y con Le Normand también en entredicho debido a su falta de regularidad.

Cabe destacar que el mercado de centrales se ha convertido en uno de los más activos de cara al próximo verano. El FC Barcelona también está rastreando opciones para reforzar su defensa, con el italiano Alessandro Bastoni como uno de sus grandes objetivos. Esta coincidencia de intereses en la misma zona del campo añade un factor extra de competencia directa entre estos dos grandes clubes europeos.

En esa línea, el diario AS informa de que la operación Pubill ha marcado un precedente interesante. El jugador, que llegó como lateral derecho pero ha terminado asentándose como central, se ha convertido en un modelo a seguir dentro de esta estrategia de captación. Y precisamente ahí aparece el nombre de Pau Navarro.

Pau Navarro, del Villarreal, en el duelo contra el Barça / Gorka Urresola Elvira

Se trata de un defensa de 20 años formado en la cantera del Villarreal, que ha progresado a gran velocidad en el conjunto groguet. Su posición natural es el lateral derecho, aunque la lesión de Juan Foyth ha propiciado su reconversión al eje de la defensa, donde ha terminado ganando peso. De hecho, bajo las órdenes de Marcelino García Toral, se ha afianzado hasta el punto de convertirse en prácticamente indiscutible.

De acuerdo con la información del medio citado, en el club colchonero se le sigue de cerca y, aunque por ahora todo está en una fase inicial de observación, su perfil gusta mucho. La idea es monitorizar su evolución de cara al futuro, especialmente si el mercado de verano abre la puerta a movimientos importantes.

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Pau Navarro, en la lista del Atlético de Madrid / Toni Albir

No es el único nombre sobre la mesa, sin embargo, cualquier incorporación en esa zona está condicionada por posibles salidas. En este contexto, aunque el Atlético prioriza otras posiciones si debe realizar grandes inversiones, el perfil de Pau Navarro encaja en lo que buscan. Eso sí, su buen rendimiento lo ha consolidado en el Villarreal y también ha despertado el interés de varios clubes, más allá del propio Atlético.