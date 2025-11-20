Christensen, tentado para irse a Arabia Saudí

Andreas Christensen es de los pocos jugadores del Barça que finaliza contrato a finales de temporada. La dirección deportiva blaugrana ha intentado blindar prácticamente a toda la plantilla, pero el danés se ha quedado fuera por ahora de estos movimientos. Christensen siempre ha querido cumplir contrato con el club blaugrana y ahora tendría encima de la mesa ya el interés de un equipo de Arabia Saudí para continuar su carrera deportiva. Según la web árabe '365scores.com', el Al Nassr quiere juntar de nuevo al central danés con Íñigo Martínez y habría comenzado los sondeos para convencerle.

Al Nassr ya preguntó por Christensen el pasado verano llegando a ofercer una cantidad de traspaso cercana a los 15 millones de euros. En aquel entonces, el Barça le abría la puerta al quedarle un solo año de contrato, pero el internacional danés cerró la puerta ya que siempre ha dejado clarísimo que firmó cuatro años con el equipo blaugrana y cumplirá este compromiso. Su intención es irse en junio y negociar ya con alguna opción con la carta de libertad bajo mano.

Según la información, los agentes de Christensen priorizarán escuchar al Barça aunque a partir de enero ya comenzarán a buscar opciones si no hay oferta de renovación de por medio. El Barça por ahora no ha iniciado contacto alguno por los problemas físicos que ha ido sufriendo el futbolista, pero también es cierto que es un jugador muy del gusto del cuerpo técnico por su polivalencia y su buena salida de balón. Todo indica que no seguirá y en enero será libre para negociar con cualquiera.

La prioridad de Christensen, que hace pocos días aseguró no sentirse agobiado por su futuro, es poder rendir bien esta temporada. Y a partir de ahí escuharía propuestas con la intención de continuar en Europa, aunque esta vez no se cierra la puerta a la posibilidad de ir a Arabia Saudí. En ningún caso, Christensen se plantea marcharse en el mes de enero, pero la propuesta de Al Nassr sí podría ser valorada para el mes de junio.

Al Nassr está muy satisfecha del rendimiento de Íñigo Martínez. El jugador vasco firmó de forma sorpresiva en el mes de agosto también con la carta de libertad y dejó un hueco difícil de cubrir en la zaga barcelonista. Ahora, si se avanza, podría reencontrarse con otro blaugrana a partir de la próxima temporada.