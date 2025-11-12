Christensen: "No hay plan B al Barça"

Andreas Christensen vive con serenidad su presente en el FC Barcelona, pese a que encara el último año de su contrato y aún no hay una decisión tomada sobre su renovación. En una entrevista concedida al diario danés Tipsbladet, el central aseguró que la situación contractual no le inquieta y que su única preocupación es rendir en el campo: "No creo que sea algo que afecte a mi día a día. Claro que a uno le gustaría tenerlo todo controlado y saber qué está pasando, pero no es algo de lo que hablemos en casa", explicó.

Christensen, que ha dejado atrás los problemas en el tendón de Aquiles que marcaron su última temporada, confía en su rendimiento como mejor argumento para seguir en el Barça. "Intento hacer lo que puedo en el campo, y espero que eso sea suficiente para mantenerme ahí", señaló. De momento, será su agente quien se encargue de los posibles contactos con el club. "Si hay algo que hacer, por supuesto que lo hará. Claro que me gustaría saber qué está pasando, pero prefiero centrarme en lo que puedo hacer, y eso es hacer lo que puedo hacer", añadió.

Christensen, en el partido entre el Barça y la Real Sociedad / Valentí Enrich / SPO

El danés reconoció que aún no tiene ninguna pista sobre cuál será la decisión del club respecto a su futuro. "No tengo ni idea de hacia dónde va la situación. Prefiero concentrarme en ser parte del equipo y jugar todo lo que pueda. Ojalá así termine, pero por ahora tengo que ir viendo qué pasa", comentó, dejando claro que no contempla escenarios alternativos: "No hay plan B".

El Brøndby, final de etapa

A sus 29 años —cumplirá 30 en abril—, Christensen no piensa todavía en el final de su carrera, pero sí admite que algún día le gustaría volver al Brøndby, el club en el que se formó antes de dar el salto al Chelsea con solo 16 años. "Me gustaría, en cierto modo. También depende de la etapa de la vida en la que me encuentre. Depende de lo que esté haciendo mi familia. Siento que aún tengo mucho que aportar, que aún puedo competir. Cuando uno tiene esa edad… depende mucho de la situación, así que es difícil decirlo. En un mundo ideal, me gustaría que sucediera. Pero si no sucede, no me enfadaré ni me entristeceré", reflexionó.