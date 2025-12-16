El 1x1 del Barça contra el Guadalajara

El Barça sufrió más de lo esperado para superar al Guadalajara y sellar el pase de ronda en el estadio Pedro Escartín, gracias a los goles de Christensen y Marcus Rashford. El conjunto local se mostró muy sólido durante todo el encuentro y compitió de tú a tú ante un Barça que no estuvo fino en la primera mitad y tuvo dificultades para imponer su juego.

7 Ter Stegen, Portero Valiente No tuvo mucho trabajo pero demostró que sigue siendo un portero hábil con los pies al que le gusta correr riesgos siempre con la intención de salir con el balón desde atrás. En el minuto 78 le hizo una gran parada a Mendes que hubiera supuesto el 1-1.

6 Jofre Torrents, Defensa Solvente Es la primera titularidad del canterano en partido oficial y no mostró carencias. No tuvo la banda despejada como a él le hubiera gustado para percutir, pero se le vió cómodo. Salió en el minuto 60 para dar entrada a Balde.

8 Andreas Christensen, Defensa Golador Desatascó el partido con un gol de cabeza. El noruego sigue demostrando que es, junto a Cubarsí, el central con mejor salida de balón del equipo y lo sigue demostrando cada vez que juega. Se muestra seguro y contundente. Si no fuera por sus constantes lesiones, sería un serio competidor para los centrales.

7 Eric Garcia, Defensa Fundamental Poco a poco se está convirtiendo en el líder de la defensa, juegue de central, lateral o mediocentro defensivo. El Barça con él está más seguro y es mucho más reconocible. Ha tenido mucho trabajo para actuar como 'stopper' en un campo complicado.

6 Marc Casadó, Centrocampista Cumplidor Salió, para sorpresa de todos, para jugar de lateral derecho, posición en la que jugó en el filial antes de subir al primer equipo. No estuvo especialmente activo pero evitó que el Guadalajara causara peligro por su banda.

7 Marc Bernal, Centrocampista Talentoso Aunque Flick quiera ir poco a poco con su adaptación, su calidad es palpable en apenas media jugada. Tiene detalles de crack. Le faltó algo de espacio para poder desempeñar su juego como él quiere, pero aún así hizo una buena primera parte. Vio una tarjeta amarilla y salió en la media parte.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Intermitente En algunas acciones que requerían mayor ritmo, el holandés optó por pausar el juego, sin terminar de estar del todo preciso. Aun así, dejó un centro medido a Christensen para que anotara el 0-1, una acción decisiva en el partido.

6 Lamine Yamal, Delantero Anulado Jugó por dentro pero la defensa del Guadalajara le impidió sentirse cómodo en los primeros 45 para entrar en el partido. No estuvo del todo acertado en el regate. Forzó un par de faltas peligrosas en el borde del área y también una tarjeta amarilla.

7 Marcus Rashford, Delantero Insistente Tuvo varias oportunidades para marcar pero no estuvo especialmente acertado en la toma de decisiones ante un rival rocoso. Dani Vicente le hizo un auténtico paradón a contrapie cuando sus compañeros ya casi celebraban el 0-1. El británico no desistió y anotó el segundo del Barça en el descuento para sentenciar el partido.

6 Roony Bardghji, Delantero Discreto Estuvo cerca de encontrar portería en un libre directo antes de la media hora de partido. Es un jugador que necesita jugar con espacios y sus compañeros no le hicieron llegar mucho el balón. Salió para dar entrada a Pedri.

7 Fermín López, Centrocampista Activo De los jugadores más participativos en la primera mitad. Es de aquellos futbolistas que se empiezan a sentir cómodos a medida que empiezan a estar en contacto con el balón. Estuvo a punto de marcar en un golpeo seco que rozó la portería de Dani Vicente

6 Alejandro Balde, Defensa Aplicado Percutió por banda izquierda con criterio. No participó mucho en el partido pero estuvo muy activo en la presión.

6 Pau Cubarsí, Defensa Jerárquico Dio órden a la defensa y trató de frenar las llegadas de un Guadalajara que se creció en los instantes finales del partido. Demostró que también se entiende muy bien con Christensen.

7 Pedri, Centrocampista Dio equilibrio al equipo. Salió y desde ese instante el Barça se mostró más sólido y ordenado. Con él todo fluye. Es, sencillamente, el mejor centrocampista del mundo.

6 Gerard Martín, Defensa Residual Entró en el minuto 86 para asistir a Christensen y, aunque no participó mucho en el juego del equipo, dio órden para hacer reconocible al Barça.