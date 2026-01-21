CCOO monta una acampada indefinida en protesta por los despidos en las obras del Camp Nou

CCOO de Cataluña ha montado este miércoles frente al Camp Nou una acampada de carácter indefinido para protestar por los despidos que asegura que se están produciendo en las obras de reforma del estadio del FC Barcelona. El sindicato ha informado de que desde hoy mantendrá concentraciones diarias a las 07:45 horas en la avenida Joan XXIII, frente a la Masia, hasta que se dé una solución a la "grave y creciente vulneración de derechos laborales" que afirma que se produce en las obras del Camp Nou.

Según la organización sindical, a los despidos ya denunciados de trabajadores de la empresa Ekstreme Works, subcontratada por Limak, se han sumado en los últimos días los de la empresa Ramstar, que afectan a una treintena más de trabajadores. Además, CCOO ha denunciado que estos trabajadores, al igual que los de Ekstreme Works, se encuentran en situación administrativa irregular, que han trabajado durante meses sin cobrar los salarios correspondientes y que han sido despedidos después de haber reclamado sus derechos. Ha añadido que los empleados de Ramstar "están siendo presionados para abandonar de manera inmediata el hostal donde residen desde hace casi dos años", lo que agrava una situación que CCOO considera de "vulnerabilidad social y laboral".

La fiesta de celebración del regreso al Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

CCOO apela al Barça y a la Inspección de Trabajo

Por una parte, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras exige que la Inspección de Trabajo actúe de manera inmediata ante la gravedad y reiteración de los incumplimientos de la legislación laboral de la Seguridad Social y de la normativa de prevención de riesgos laborales. Por otra, culpa del incumplimiento de la normativa laboral a Limak, como contratista principal, y en último término al Barça, e insta al Ayuntamiento de Barcelona a intervenir de manera urgente y a mediar en el conflicto o bien a suspender la licencia de obras si no se produce una solución ante los "incumplimientos reiterados y graves" de la normativa laboral de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.

En declaraciones a los periodistas, la secretaria general de CCOO de Cataluña, Belén López, ha exigido al Barça que "ponga fin a las irregularidades sistemáticas y a la vulneración de los derechos laborales que se producen en las obras de su estadio" y que "no se ponga más de perfil". El sindicato ha situado unas cuentas tiendas de campaña frente a las obras del Camp Nou y un grupo de personas convocado por este sindicato ha protestado por el incumplimiento de la normativa laboral.

En noviembre, la Inspección de Trabajo de la Generalitat propuso una multa de 1,09 millones de euros a la empresa Extreme Works, una de las subcontratas de las obras del Camp Nou, por emplear a trabajadores sin los permisos correspondientes. Se identificaron 79 infracciones en materia de extranjería tipificadas como "muy graves" relacionadas con otros tantos empleados extracomunitarios sin autorización administrativa para trabajar por cuenta ajena.