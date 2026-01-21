El Barça y el Slavia se unen contra el cáncer infantil

Con motivo del partido de la Fase Liga de la Champions League entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona, que se disputará este miércoles en el Fortuna Arena de la capital checa, ambos clubes han organizado una acción solidaria de apoyo a niños afectados por cáncer. Los protagonistas de la iniciativa son Dominik y Adam, dos niños checos de nueve años que padecen la enfermedad. Dominik es seguidor del FC Barcelona, mientras que Adam es aficionado del Slavia de Praga. Ambos tendrán la oportunidad de asistir en directo al partido, saludar a los jugadores y vivir una experiencia única desde las gradas del estadio.

Antes del inicio del partido, Dominik y Adam esperarán a los jugadores del Slavia y del FC Barcelona en el túnel de vestuarios para saludarlos justo antes de que salten al terreno de juego. Posteriormente, en la zona mixta, los jugadores de ambos equipos les entregarán distintos obsequios y se realizará una fotografía conjunta con los niños y representantes de los dos clubes, con una pancarta con el mensaje “Together Against Cancer” (Juntos contra el cáncer), como símbolo de la unión y el compromiso compartido contra el cáncer infantil.

A pesar de la rivalidad deportiva sobre el terreno de juego, el FC Barcelona y el Slavia de Praga unen fuerzas en esta acción solidaria para hacer una declaración compartida de valores, compromiso social y apoyo a los niños que padecen enfermedades graves. En este caso, la acción simboliza la unión de ambos clubes a través de dos niños que representan los colores de cada equipo y que conviven con el cáncer.

Debido a la enfermedad y a los tratamientos que reciben, ni Dominik ni Adam pueden llevar una vida cotidiana propia de su edad. Por ello, vivir experiencias vinculadas a su pasión por el fútbol tiene un impacto muy positivo en su bienestar emocional y les permite, durante unas horas, desconectar de la realidad de la enfermedad.

Pulseras Blaugranas

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa Pulseras Blaugranas de la Fundación Barça, símbolo de la solidaridad del Club con niños y jóvenes que padecen enfermedades graves. El programa tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional de niños y adolescentes que deben pasar largas estancias hospitalarias, así como ofrecer una atención más humana y cercana tanto a los pacientes como a sus familias en momentos especialmente delicados.

A través de las pulseras blaugranas, el FC Barcelona acerca el Club a niños y jóvenes que padecen estas enfermedades, como parte de programas de refuerzo emocional que, tal como avalan estudios médicos, pueden ayudarles a afrontar el proceso desde el punto de vista anímico.