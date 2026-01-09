El Barça tiene fecha para ampliar el aforo del Spotify Camp Nou: Objetivo play off de Champions

El Barça todavía debe jugar dos partidos de la primera fase de la Champions. Viajará a Praga para jugar el día 21 de este mes ante el Slavia y recibirá una semana después al Copenhague en el Spotify Camp Nou. Los de Hansi Flick ocupan la decimoquinta plaza en la clasificación y están a dos puntos de la octava, que da el pase directo a los octavos de final. Tienen dos partidos asequibles y pueden lograr los seis puntos que quedan en disputa, pero aun así tienen complicada la clasificación directa y lo más probable es que acabe jugando el play off de octavos.

La ida de dicha eliminatoria se jugará el 17-18 de febrero y la vuelta el 24-25 del mismo mes, con muchas opciones de que el Barça juegue de local el partido de vuelta si es que acaba disputando el play off. Pues bien, en el club azulgrana se han marcado como objetivo que para esas fechas pueda abrirse la primera y segunda gradería del Gol Nord del Spotify Camp Nou y que la capacidad actual, de unos 45.000 espectadores, aumente hasta los 62.000.

La idea del Barça era poder obtener la licencia de primera ocupación de la fase 1C de las obras del Spotify Camp Nou durante este mes de enero y poder abrir el Gol Nord para el partido contra el Oviedo, que se jugará el próximo día 25, pero las demandas de los técnicos del Ajuntament de Barcelona no lo harán posible y la apertura de la zona se deberá retrasar unas semanas. El Barça entregó toda la documentación durante el pasado mes de diciembre, pero los técnicos del consistorio barcelonés piden más detalles de como serán los accesos a la zona, lo que retrasa posteriores inspecciones.

Descartado en el Barça que puedan abrir el Gol Nord ni ante el Oviedo ni contra el Copenhague, partido que se jugará el 28 de enero, también ven muy complicado que la apertura pueda producirse el fin de semana del 7-8 de febrero frente al Mallorca, por lo que se fijan como objetivo el hipotético play off de octavos de final de la Champions, aunque la capacidad hasta 62.000 espectadores podría aumentar ya unos días ante en el partido ante el Levante, previsto para el fin de semana del 21-22 de febrero.

Otra de las zonas del Spotify Camp Nou que sigue cerrada es la del futuro Espai d'Animació, que pasará a llamarse Gol 1957. Su apertura no tiene nada que ver con la del Gol Nord y desde el club darán noticias en breve sobre su formación definitiva y su puesta en marcha.