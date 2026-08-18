Cancelo y Rodri ya están en la Ciutat Esportiva

Mañana de novedades en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. João Cancelo y Rodri, los dos nuevos fichajes del Barça, ya se encuentran en el interior de las instalaciones azulgranas para completar los primeros pasos antes de incorporarse de lleno a la dinámica del equipo.

Ambos futbolistas aterrizaron durante el día de ayer en Barcelona después de sus respectivos viajes. Rodri llegó procedente de Manchester, mientras que Cancelo lo hizo desde Riad (Arabia Saudí). Tras pasar la noche alojados en un hotel a las afueras de la ciudad, esta mañana el club ha pasado a recogerles para acompañarles hasta la Ciutat Esportiva.

Cambio de planes

El primer punto del día está siendo la revisión médica. En un principio, el Barça había reservado un espacio en el Hospital de Barcelona para realizar las pruebas, pero finalmente se ha optado por llevar a cabo los exámenes en las propias instalaciones del club. En estos momentos, ambos jugadores están completando las diferentes pruebas médicas previas a su incorporación.

La mañana también servirá para empezar a familiarizarse con el vestuario. Cancelo parte con ventaja en este sentido, ya que conoce a buena parte de la plantilla por su anterior etapa como cedido en el Barça. Rodri, por su parte, está aprovechando estas primeras horas en Sant Joan Despí para conocer a sus nuevos compañeros antes de la sesión matinal.

João Cancelo ya está en la Ciutat Esportiva / Carlos Monfort

El entrenamiento del primer equipo está previsto para las 9.30 horas y servirá para continuar preparando el partido del Trofeu Joan Gamper ante el Al-Ahli. Ni Rodri ni Cancelo, salvo sorpresa, podrán ejercitarse junto al grupo.

Los abogados del Barça trabajan desde primera hora para terminar toda la documentación y el papeleo necesario para formalizar definitivamente la operación. La intención del club es que el centrocampista pueda ser presentado alrededor de la una del mediodía en las oficinas del Camp Nou.

Ese es el escenario ideal con el que trabaja el Barça, aunque tampoco existe preocupación si los trámites se alargan más de lo previsto. En caso de que toda la documentación no quede lista a tiempo, la presentación podría aplazarse hasta mañana. Por ahora, el primer paso ya está dado. Cancelo y Rodri ya están en la Ciutat Esportiva.