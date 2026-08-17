La agenda de Rodri y Cancelo: los dos llegan hoy a Barcelona

Ha sido un fin de semana intenso en los despachos del Barça. Después de mucho trabajo, la dirección deportiva ha conseguido cerrar las incorporaciones de Joao Cancelo y Rodri, dos operaciones muy diferentes entre sí que permiten al club reforzar dos posiciones importantes de la plantilla.

Con los acuerdos encarrilados, el siguiente paso ha sido organizar la llegada de ambos futbolistas a Barcelona. El club quiere acelerar todos los trámites para que puedan pasar cuanto antes las pertinentes revisiones médicas, firmar sus contratos y ponerse a disposición de Hansi Flick.

Según ha podido saber SPORT, el Barça ha organizado un vuelo privado para que Joao Cancelo aterrice este lunes alrededor de las 14.30 horas en Barcelona. El lateral portugués regresará así a una ciudad que conoce perfectamente y en la que siempre tuvo claro que quería volver a jugar.

El propio futbolista ha compartido a primera hora en su cuenta de Instagram un story desde el avión privado que le llevará a Barcelona. Está previsto que aterrice en la Ciudad Condal alrededor de las 14:00 horas y el mensaje: "On my way home" (de camino a casa).

Cancelo, de camino a Barcelona / INSTAGRAM

La operación se ha podido desbloquear después de que Cancelo presionara durante las últimas semanas para abandonar el Al Hilal. El portugués llegará finalmente libre tras conseguir la rescisión de su contrato, circunstancia que permite al Barça hacerse con un futbolista de garantías sin tener que afrontar un traspaso.

Cancelo siempre había dado prioridad al conjunto azulgrana y su voluntad ha terminado siendo importante para encontrar una solución. Ahora solo queda completar los últimos pasos antes de poder hacer oficial su regreso.

Rodri llegará por la tarde

Unas horas después será el turno del otro gran protagonista. Rodri tiene previsto aterrizar alrededor de las 19.00 horas en la Ciudad Condal, poniendo así punto final a una de las grandes operaciones del mercado azulgrana.

El centrocampista español viajará a Barcelona para completar los últimos trámites y pasar la revisión médica antes de firmar su nuevo contrato. El acuerdo previsto vinculará a Rodri con el Barça hasta junio de 2030, una muestra clara de la apuesta que realiza el club por uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición.

Será, por tanto, un lunes especialmente movido en Barcelona. Primero llegará Cancelo y, ya por la tarde, lo hará Rodri. Dos aterrizajes separados por apenas unas horas que permitirán al Barça empezar a poner punto final a un fin de semana frenético en los despachos.

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A partir de ahí llegará el turno de las revisiones médicas, las firmas y los anuncios oficiales antes de que ambos puedan incorporarse definitivamente a la dinámica azulgrana. Todo apunta a que ya estarán en el Spotify Camp Nou viendo el encuentro de sus compañeros en el Gamper este miércoles ante el Al-Ahly.