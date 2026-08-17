¡Cancelo, en Barcelona! "He hecho un esfuerzo y he podido salir libre"

Joao Cancelo ya está en Barcelona. El lateral portugués aterrizó este lunes en la Ciudad Condal procedente de Arabia Saudí y salió por la terminal privada del aeropuerto de El Prat donde dio muestras de su felicidad por volver a la que considera su casa.

Cancelo se mostró "muy feliz" de volver para completar su regreso al Barça y reconoció que llevaba tiempo esperando que se concretara una operación que, finalmente, resultó más complicada de lo que esperaba. "Pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se complicó. Bueno, estoy donde quiero estar", explicó el portugués, que también admitió tener "muchas ganas" de incorporarse al equipo. "He estado una semana entrenando a partir. No es fácil para un jugador estar sin jugar. Le dije a Deco que o venía aquí o me estaba ahí un año sin jugar cobrando mi salario".

El lateral explicó que su prioridad siempre fue regresar al Barça y que hizo esfuerzos para conseguir su salida del Al Hilal como agente libre. "He podido salir libre. He hecho algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliz, que mi familia esté feliz, y aquí es donde quiero estar", señaló.

Cancelo volvió a destacar su vínculo con el club: "Me gusta mucho este club, y no es algo de ahora, sino de antes. Es un club muy especial, que me identifica mucho con mi fútbol. Estoy aquí para ayudar y esperemos ganar muchos títulos". Sobre el nuevo proyecto, fue claro: “Estamos haciendo un equipo muy bueno”.

El futbolista llegó a Barcelona en un vuelo privado organizado por el club y, tras abandonar la terminal, encara ya los últimos pasos de una operación que le permitirá volver a vestir de blaugrana por tercera vez. El Barça trabaja para completar las revisiones médicas y la firma del contrato, que según apunta 'Jijantes' será de tres temporadas, antes de poner al jugador a disposición de Hansi Flick.

Fin de semana intenso

La llegada de Cancelo se produce después de un fin de semana especialmente intenso en los despachos del Barça. La dirección deportiva consiguió encarrilar las incorporaciones del portugués y de Rodri, dos operaciones que permiten reforzar dos posiciones consideradas importantes para el técnico alemán.

En el caso de Cancelo, la clave para desbloquear la operación fue la voluntad del propio futbolista. El portugués presionó durante las últimas semanas para abandonar el Al Hilal, hasta conseguir pactar la rescisión de su contrato con el club saudí. Inicialmente, desde Riad se habían reclamado entre 10 y 15 millones de euros por permitir su salida, pero finalmente el jugador ha conseguido quedar libre como él mismo explicó.

Esa circunstancia permite al Barça incorporar a un futbolista que conoce perfectamente el club y que siempre ha tenido claro que quería regresar a Barcelona. De hecho, Cancelo fue dejando diferentes pistas durante los últimos días a través de sus redes sociales.

Ahora, el portugués deberá completar los trámites médicos y contractuales antes de que el club pueda hacer oficial una operación que se cocinó durante semanas. Cancelo vuelve al Barça por tercera vez y lo hace después de haber priorizado el club blaugrana por encima de las alternativas que tenía sobre la mesa.

Si todo transcurre según lo previsto, el lateral podría incorporarse a los entrenamientos de Flick antes del Gamper y comenzar así su tercera etapa en el Barça. Esta vez, con la intención de quedarse definitivamente.