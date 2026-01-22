El calendario electoral del Barça: el nuevo presidente no tomará posesión hasta el 1 de julio

La junta directiva del FC Barcelona se ha reunido este jueves en las oficinas del club y ha decidido que las elecciones a la presidencia se celebren el domingo 15 de marzo, el primer día marcado como posible por los Estatutos del club azulgrana. Desde hoy, la maquinaria electoral se pone en marcha, con fechas significativas marcadas por los Estatutos del club.

Para empezar, la primera semana de febrero, hacia el día 4, debe realizarse la publicación de la convocatoria de elecciones, así como el sorteo para la elección de los miembros de la Junta y la Mesa Electoral. El siguiente día importante será el de la dimisión del actual presidente, Joan Laporta, y buena parte de los miembros de su junta directiva. Tendrá lugar hacia el 18 de febrero, coincidiendo con la presentación de la propuesta de candidaturas. Laporta dejará el cargo para presentarse a la reelección y un tercio de sus actuales directivos seguirán gobernando el club. Rafa Yuste, actual vicepresidente deportivo, será el presidente en funciones.

La votación se realizará el 15 de marzo, pero el socio que gane las elecciones no tomará posesión hasta el 1 de julio. Así lo marcan los Estatutos del club. "Si el proceso electoral ha sido consecuencia de la finalización natural del mandato de la anterior Junta Directiva, la nueva Junta elegida deberá tomar posesión el día 1 de julio siguiente a las elecciones, y cesarán simultáneamente los miembros que queden de la Junta anterior", explica la carta magna azulgrana.

Así pues, Rafa Yuste será el presidente del Barça hasta que finalice la presente temporada. Si Laporta es el ganador de las elecciones y el actual vicepresidente deportivo, así como los otros directivos que sigan en el club durante el proceso electoral, quieren seguir formando de la junta, deberán ser nombrados en la primera reunión de la directiva posterior al 1 de julio y más tarde ratificados en una Asamblea Extraordinaria.