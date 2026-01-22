Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El superordenador de Opta clasifica al Barça en el top 8 de la Champions

Los blaugranas se jugarán el pase a octavos de final (con o sin 'play off') en la última jornada de la Fase liga recibiendo al Copenhague en el Spotify Camp Nou el próximo miércoles

Dani Olmo celebra con sus compañeros el tercer gol del Barça en Praga

Dani Olmo celebra con sus compañeros el tercer gol del Barça en Praga / Dani Barbeito

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El FC Barcelona regresó a la capital catalana con los tres puntos bajo el brazo, después de remontar contra el Slavia Praga por 2-4 en la 7ª y penúltima jornada de la Fase liga de la Champions League. Los blaugranas necesitaban sumar una victoria si querían mantener vivas las esperanzas de finalizar esta ronda entre los ocho primeros equipos clasificados para, así, acceder a los octavos de final sin necesidad de disputar un 'play off'.

Con el triunfo en territorio checo, los culers cerraron la 7ª jornada en novena posición, con 13 puntos, los mismos que otros siete equipos. Desde el Paris Saint-Germain (sexto), pasando por el Newcastle, el Chelsea, el Sporting Portugal, el Manchester City y el Atlético de Madrid, hasta la Atalanta (decimotercero). Ocho equipos empatados a puntos que se lo jugarán todo en una última jornada unificada.

Será, por lo tanto, esencial ampliar la diferencia de goles para, en caso de empate, quedar por delante de otros rivales con los mismos puntos. El Barça tiene un +5 y tiene por delante a PSG (+10), Newcastle (+10) y Chelsea (+6). Por detrás están Sporting de Portugal (+5), Manchester City (+4), Atlético de Madrid (+3) y Atalanta (+1). De estos equipos, PSG y Newcastle se enfrentan entre ellos, por lo que uno o los dos (en caso de empate) dejarán de ser rivales del Barça si los azulgranas suman los tres puntos ante el Copenhague en el Spotify Camp Nou.

Así pues, los de Hansi Flick necesitan un triunfo el próximo miércoles y con una diferencia de goles cuanto más amplia mejor para aumentar sus posibilidades de cerrar la Fase liga entre los ocho primeros. El rival será el Copenhague, que ocupa la 26ª plaza con ocho puntos y que podría acabar entre los 24 primeros y disputar el 'play off' a octavos si suma algún punto en su visita al Spotify Camp Nou.

Una estadística para el optimismo del FC Barcelona es que el superordenador Opta, teniendo en cuenta una infinidad de variables, le sitúa entre los ocho primeros clasificados en su predicción para la finalización de la Fase liga de la Champions League; concretamente, en la 5ª posición. Veamos cómo quedaría la clasificación según este pronóstico:

La predicción del superordenador de Opta para la clasificación final de la Fase liga de la Champions League

  1. Arsenal: 23,86 puntos
  2. Bayern Múnich: 19,76 puntos
  3. Liverpool: 17,58 puntos
  4. Real Madrid: 16,44 puntos
  5. FC Barcelona: 15,55 puntos
  6. Tottenham: 15,49 puntos
  7. Manchester City: 15,32 puntos
  8. Atlético de Madrid: 15,20 puntos
  9. Paris Saint-Germain: 14,72 puntos
  10. Sporting Portugal: 14,57 puntos
  11. Chelsea: 14,41 puntos
  12. Atalanta: 14,27 puntos
  13. Newcastle: 14,01 puntos
  14. Juventus: 13,59 puntos
  15. Inter Milan: 13,27 puntos
  16. Borussia Dortmund: 12,45 puntos
  17. Bayer Leverkusen: 10,77 puntos
  18. Galatasaray: 10,50 puntos
  19. Qarabag: 10,30 puntos
  20. OlympiqueMarsella: 10,19 puntos
  21. Monaco: 10,15 puntos
  22. Olympiakos: 9,46 puntos
  23. Napoli: 9,31 puntos
  24. Athletic Club: 9,16 puntos
  25. PSV: 8,99 puntos
  26. Brujas: 8,52 puntos
  27. Copenhague: 8,32 puntos
  28. Union Saint-Gilloise: 7,44 puntos
  29. Pafos: 7,36 puntos
  30. Benfica: 7,28 puntos
  31. Ajax: 7,27 puntos
  32. Bodo/Glimt: 6,60 puntos
  33. Eintracht Frankfurt: 5,24 puntos
  34. Slavia Praga: 4,35 puntos
  35. Villarreal: 1,96 puntos
  36. Kairat: 1,09 puntos

