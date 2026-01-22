Flick tendrá que inventarse un centro del campo contra el Copenhague

La 8ª y última jornada de la Fase liga de la Champions League será de lo más emocionante. Todos los partidos se jugarán a la misma hora y, prácticamente, todos los equipos tienen algo en juego. Después de que el FC Barcelona venciese al Slavia Praga por 2-4, cerró la 7ª fecha con 13 unidades en su casillero, ocupando la novena posición. Recordemos que los ocho primeros acceden obtienen un billete para los octavos de final de manera directa, sin necesidad de disputar un 'play off' de acceso.

Así pues, el miércoles 28 de enero a las 21:00 horas, el Barça jugará contra el Copenhague en el Spotify Camp Nou. Un encuentro en el que, además de la victoria, deberá sumar la mayor diferencia de goles a favor para superar a otros rivales en caso de empate. Sin embargo, Hansi Flick tendrá dos bajas muy importantes para este encuentro de la máxima competición europea de clubes: Pedri y Frenkie de Jong.

El canario se retiró lesionado del Eden Arena contra el Slavia Praga en el minuto 60 y, tras las pertinentes pruebas médicas realizadas durante la mañana del jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, al canario se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que le mantendrá un mes de baja. Motivo por el cual, Flick no podrá contar con él en varios de los siguientes partidos, incluido el siguiente de la Champions League.

Por otra parte, Frenkie de Jong tampoco podrá entrar en la convocatoria del encuentro ante el Copenhague por sanción. El neerlandés vio una evitable tarjeta amarilla y le tocará cumplir ciclo de sanción al ser la tercera amonestación que recibe en la Fase liga de la Champions League: además de contra el Slavia Praga, anteriormente la había recibido frente al Newcastle y Paris Saint-Germain.

El único precedente del curso

En lo que llevamos de temporada, tan solo ha habido uno de los 31 partidos que ha disputado el Barça en el que no han estado presentes Pedri ni De Jong. Fue contra el Athletic Club en la 13ª jornada de LaLiga, disputada en el Spotify Camp Nou. El canario sufría una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda; mientras que el neerlandés estaba suspendido, después de haber sido expulsado contra el Celta de Vigo con doble amarilla.

Aquella tarde, Hansi Flick apostó por centro del campo que bien podría repetirse el próximo miércoles contra el Copenhague: Eric Garcia en el pivote, acompañado de Fermín López y Dani Olmo. Los dos mediapuntas, juntos, con el egarense en una posición algo más retrasada que la habitual, manteniendo al onubense en su puesto más habitual.

Las opciones de Flick

Todo apunta a que Eric adelantará su posición y dejará a Cubarsí y Gerard Martín en la pareja de centrales, aunque también podría apostar por Ronald Araujo en su primera titularidad, tras el parón para cuidar su salud mental que llevó a cabo a finales de año. No obstante, se antoja complicado ver al uruguayo, por el momento, partiendo como titular vistiendo la elástica blaugrana.

Por otra parte, también podría dar entrada a Marc Bernal, quien volvió a acumular unos minutos contra el Slavia Praga y sumar su cuarta tituaridad del curso, la que sería la primera en la Champions League. Al de Berga podrían acompañarle los mencionados Fermín y Olmo, pero también podría entrar en la ecuación Marc Casadó: tanto en el puesto de Frenkie, como en el de Pedri.