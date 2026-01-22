Lesión Pedri: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá

El FC Barcelona sumó tres puntos vitales en la 7ª y penúltima jornada de la Fase liga de la Champions League, después de ganar por 2-4 al Slavia Praga. Una victoria que, a falta de una jornada, les deja en la novena posición con 13 puntos en su casillero; los mismos que otros siete equipos. Desde el Paris Saint-Germain (sexto), pasando por el Newcastle, el Chelsea, el Sporting Portugal, el Manchester City y el Atlético de Madrid, hasta la Atalanta (decimotercero). Ocho equipos empatados a puntos que se lo jugarán todo en una última jornada unificada.

Sin embargo, el trabajado triunfo, con remontada incluida estuvo empañado por la lesión de Pedri González cuando se llevaba una hora de partido disputada. El centrocampista canario quedó tendido sobre el césped después de tocarse el isquiotibial derecho y, con muy mala cara, pidió el cambio de inmediato en el minuto 60 del encuentro. El '8' blaugrana no pudo continuar y se dirigió directamente al vestuario para ser examinado por los servicios médicos, dando entrada a Dani Olmo en el terreno de juego.

La acción se produjo en la vuelta de un contraataque. Todos los centrocampistas regresaron a defender con rapidez y, durante una carrera exigente, Pedri sintió un pinchazo claro. El futbolista se detuvo al instante y quedó en el suelo, consciente de que algo no iba bien, por lo que no hubo intento de seguir ni dudas. El gesto y la reacción fueron claros y el jugador le explicó sus sensaciones al Doctor Pruna mientras abandonaba el césped. El médico azulgrana le recomendó acceder al interior del estadio para hacerle un diagnóstico más completo.

El comunicado médico

Durante la mañana de este jueves, Pedri se sometió a las pertinentes pruebas médicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para conocer más detalles de su lesión. El FC Barcelona, de esta manera, informó en un comunicado médico que el tinerfeño estará de baja un mes debido a una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Se trata de la tercera lesión muscular que sufre Pedri esta temporada. A finales de octubre se le diagnosticó una rotura en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda por la cual se perdió cinco encuentros (Elche, Brujas, Celta, Athletic, Chelsea). Posteriormente, dos meses después, fue baja en el último partido del año contra el Villarreal por precaución, a causa de unas leves molestias musculares.

Los partidos que se pierde

En principio, el centrocampista estará un mes de baja, por lo que podría perderse hasta siete partidos con la camiseta del FC Barcelona: Oviedo en Liga, Copenhague en Champions, Elche a domicilio en Liga, Albacete en los cuartos de final de la Copa, Mallorca en Liga, una hipotética ida de las semifinales de la Copa, Girona en Liga en Montilivi y una hipotética ida del 'play off' de la Champions League.

Si los plazos de recuperación avanzan según lo previsto, el regreso de Pedri a los terrenos de juego podría producirse contra el Levante en la 25ª jornada de LaLiga, agendado para el fin de semana del 21-22 de febrero en el Spotify Camp Nou, justo ante de una hipotética vuelta del 'play off' de acceso a los octavos de final de la Champions. Esto solo en el caso de que el Barça no quede clasificado entre los ocho primeros de la Fase liga.