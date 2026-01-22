Las elecciones a la presidencia del Barça, el 15 de marzo

La junta directiva del Barça, con el presidente Joan Laporta a la cabeza, sigue reunida en las oficinas del club. Los directivos se encontraban este jueves con puntos importantes a tratar. Uno de ellos, decidir la fecha de las elecciones a la presidencia del club. Según los Estatutos, deben celebrarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio de este 2026.

Pues bien, según una información de RAC-1, la junta del Barça ha decidido que los comicios tengan lugar el 15 de marzo. Es decir, el primer día que permiten los Estatutos. En un principio se apostaba porque fuesen el día 22, una semana más tarde, coincidiendo con el partido entre el equipo de Hansi Flick y el Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou, pues los Estatutos recomiendan que se hagan en día de partido para fomentar la participación. El domingo día 15, el Barça también podría jugar en el recinto de Les Corts. Se enfrenta ese fin de semana al Sevilla como local y si el partido se juega el día 14 o el 15 dependerá en parte de si los azulgranas tiene que jugar o no el play off de octavos de final de la Champions, algo que se sabrá la próxima semana.

Si la votación queda fijada para el día 15 de marzo, Laporta y los directivos que se presenten a la reelección deberán dimitir alrededor del 8 de febrero para cumplir con el calendario electoral. Antes, podría celebrarse una Asamblea Extraordinaria para aprobar un nuevo contrato con un nuevo patrocinador para la camiseta del primer equipo, así como para aprobar la renovación que se firmó del contrato con Spotify. Cuando finalice la reunión de la junta directiva, el club azulgrana emitirá un comunicado al respecto de todos estos puntos.