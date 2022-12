Braithwaite persigue su 'venganza' particular en el derbi

El danés rescindió su contrato con el Barça el último día de mercado y firmó por el Espanyol La lentitud en su adiós tensó un poco la relación entre él y el club azulgrana

Martin Braithwaite espera el derbi del sábado en el Camp Nou con unas ganas tremendas. Es su primera ocasión para reivindicarse delante de su ex equipo y demostrarle a Xavi que se equivocó por completo por no darle ninguna oportunidad de seguir formando parte del primer equipo del Barça y participar activamente en la reconstrucción que se está llevando a cabo para volver a formar un grupo campeón.

El técnico azulgrana fue sincero con él desde el principio y le dejó muy claro que no entraba en sus planes. Que se debía buscar una salida porque en su Barça no tendría minutos y la competencia en la delantera, además, sería terrible. Braithwaite, como muchos otros jugadores, tardó cierto tiempo en asumir la decisión, convencido, en un primer momento, de poder cambiar el pensamiento del entrenador. "Hubo momentos en los que creí que podría cambiar las cosas", dijo recientemente.

Pero no fue así. Eso no significó que su salida del club fuera inmediata. Como muchos otros jugadores, quiso hacer valer un contrato firmado y no tenía nada claro abandonar la ciudad de Barcelona, donde había arraigado perfectamente. El club azulgrana, necesitado de dinero, quería hacer caja con su traspaso y le presentó ofertas de la Premier League y también de Arabia Saudí, entre otras, pero el jugador danés no quería moverse. Llegó un punto en que el Barça les aseguró que lo dejaría sin dorsal (también a Umtiti) si no abandonaban el club.

Las relaciones entre las dos partes se tensaron bastante. Hasta el punto que el presidente de presidente de la Asociación de Futbolistas de Dinamarca calificó de acoso lo que el Barça estaba haciendo con él. "No sentí que el Barça me presionara para irme", manifestó Braithwaite en septiembre en un intento de rebajar la tensión.

Pese a todos los problemas, finalmente, el último día del mercado el FC Barcelona consiguió desvincularse del delantero danés, renunciando a cobrar un buen traspaso, y él, fichó por el Espanyol cumpliendo sus deseos de seguir residiendo en la Ciudad Condal. En el club blanquiazul, Braithwaite ha recuperado la sonrisa y vuelve a sentirse importante para un equipo.

Diego Martínez confía en él. Ha participado en 9 partidos y ya lleva 3 goles. Precisamente se estrenó marcando uno decisivo que dio los tres puntos al Espanyol en el nuevo San Mamés ante el Athletic Club. También vio una roja que lo tuvo dos partidos sancionado.

Fue el único mundialista del Espanyol antes de la llegada de César Montes y como Dinamarca cayó eliminada en la primera fase no ha sufrido demasiado desgaste físico y se encuentra en perfectas condiciones para enfrontarse a su ex equipo. Braithwaite quiere ganar el derbi porque el Espanyol está necesitado de puntos, porque sabe que darían una gran alegría a su afición pero también persigue su 'venganza' particular por todo lo que pasó en verano.