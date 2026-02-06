El Barça rechazó el ofrecimiento de Lookman por dos veces

Ademola Lookman se ha convertido en el jugador de moda en el fútbol español. Su fichaje relámpago por el Atlético y su colosal estreno en el equipo rojiblanco ante el Betis en Copa, dónde destrozó al rival con una exhibición ofensiva le ha colocado en el disparadero. El club colchonero se hizo con él en los últimos días de mercado por 35 millones de euros, pero Lookman tuvo opciones de ser del Barça. Desde el 2024 hubo contactos y ofrecimientos del jugador, pero el Barça primero se decantó por otras opciones y el verano pasado no quiso entrar en la puja al no tener límite salarial y concretando la llegada de Rashford como cedido.

Lookman era un jugador que gustaba en el Barça. Y le han ido observando en directo, convencidos de que podía convertirse en un futbolista diferencial. De hecho, el director deportivo, Deco, presenció en directo su festival en la final de la Europa League del mayo del 2024 en el que el nigeriano logró un 'hat-trick' ante el Bayer Leverkusen. Fue el momento en el que Lookman se dio a conocer al gran público y se confirmó como una estrella ofensiva a nivel internacional.

Hay buenas relaciones entre el entorno de Lookman y el Barça. Es la misma agencia que representa a Marc-André Ter Stegen y, a pesar de las tensiones de los últimos meses, se cerró con ellos la renovación del portero alemán a largo plazo, un logro conseguido por Deco y por Mateu Alemany en el 2023. Fue el ahora director de fichajes del Atlético el que llevó la mayor parte de las negociaciones un mes antes de salir del club blaugrana para que Deco asumiera totalmente el poder en la dirección deportiva.

En el 2024, el Barça tuvo a Lookman encima de la mesa, pero la prioridad fue cerrar el fichaje de Dani Olmo, un futbolista que encajaba más en los planes de la entidad blaugrana. Fue el verano en el que el Barça también intentó firmar infructuosamente a Nico Williams y el nigeriano quedó absolutamente descartado a pesar de que la operación era mucho menos costosa. De hecho, el Barça no pudo firmar a ningún extremo ese verano.

En el 2025, Lookman volvió a estar disponible, pero el Barça no podía invertir. Lo intentó con el propio Nico Williams y con Luis Díaz, pero acabó trayendo a Marcus Rashford en calidad de cedido ante la imposibilidad de pactar un traspaso millonario por la situación financiera. No fue un verano fácil tampoco para Lookman, que vio como el Atalanta le cerraba las puertas para marcharse al Inter de Milán, club que llegó a ofertar 45 millones de euros. El jugador llegó a estar en rebeldía y esas fricciones han provocado su salida al Atlético en este mes de enero.

Mateu Alemany ha aprovechado bien los tiempos para fichar a un jugador por el que los grandes clubs de la Premier o el propio Barça nunca han apostado. En el Atalanta rindió muy bien e hizo una encomiable Copa de África. Habrá que ver si en el Atlético se confirma como uno de los mejores del mundo porque también es un futbolista irregular. Por ahora, su estreno hay duda que ha sido espectacular.