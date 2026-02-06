Patricio Pacífico, mucho más que físico: “Puede tener una carrera como la de Araujo en el Barça”

En las últimas horas de un mercado de invierno con muchos movimientos de entrada y salida en el Barça Atlètic, el club blaugrana anunció el fichaje de Patricio Pacífico (Montevideo, 2006) procedente del Defensor Sporting Club. El defensa uruguayo llegó cedido hasta el final de temporada al club blaugrana, que se reservó una opción de compra de hasta el 80% de los derechos del futbolista a cambio de una cantidad algo inferior a los cuatro millones de euros.

Esta semana, el representante del zaguero charrúa, Germán Krasouski, explicó en el programa ‘Tirando Paredes’ las condiciones de la cláusula de compra por parte del Barça, que podría llegar a ser obligatoria en caso de que Pacífico “dispute diez partidos de 30 minutos o más” hasta el final del curso. “La opción de compra en junio es del 50% del pase. Después hay tres partes de respectivos 10% hasta llegar a un 80%, por lo que Defensor se quedará, como mínimo, con un 20% del jugador”, reveló.

Patricio Pacífico ficha por el Barça Atlètic / FC BARCELONA

Varios medios de comunicación uruguayos apuntaron que el acuerdo de los clubes por la compra del 50% de Patricio Pacífico es de unos dos millones de euros y que, si el Barça se decidiera a obtener el 80% del polivalente defensa, pagaría un máximo de 3,8 millones de euros. Krasouski añadió que el contrato del futbolista sería “de dos años y medio con opción a dos más”.

Conocidas todas las cifras de la operación, en SPORT nos hemos puesto en contacto con dos personas que conocen muy bien a Patricio Pacífico para conocer qué tipo de futbolista ha fichado el FC Barcelona, cuántas posibilidades tiene de llegar al primer equipo y cómo se puede adaptar a un estilo de juego tan peculiar como el culé: Nathaniel Revetria (44 años), entrenador del juvenil del Defensor SC que lo dirigió en sus primeros pasos en la élite del fútbol uruguayo, y Lucas Agazzi (20 años), el futbolista con el que más partidos ha compartido.

Mucho más que físico

Lo que más sorprende al preguntar a ambos las principales virtudes de Pacífico es que, contrariamente a la superficial idea generalizada que se tiene de él en Europa, coinciden en destacar mucho más su calidad técnica y su inteligencia futbolística que su potencia física. “Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en él es que es extremadamente inteligente, muy maduro para la edad que tiene. Tiene una visión de juego propia de jugadores de mucha más experiencia. No es solo un gran atleta, también tiene una capacidad técnica elevada”, apunta el técnico. “En España los jugadores son más técnicos y por eso quizás no llama tanto la atención a los analistas, pero yo me quedo más con sus habilidades con el balón”, agrega Agazzi.

El extremo derecho de Defensor SC subraya también una característica que Patricio no solo tiene como futbolista, sino también como persona: “Siempre está dispuesto a ir adelante, predispuesto a ayudar al equipo y a sus compañeros. No se achica en ninguna circunstancia y eso hace que te sientas muy cómodo a su lado en todos los sentidos”. “Llega al área permanentemente y siempre busca la proyección ofensiva. Es bueno en los duelos y disfruta del arte de defender, sí, pero también es capaz de generar juego, asociarse con los centrocampistas y atacantes…”, insiste Revetria.

¿En qué posición tiene más potencial?

Estas cualidades explican por qué, en varios momentos puntuales de su incipiente carrera, y a pesar de ser defensa, ha jugado de pivote. “Puede ser un volante de mucha amplitud y fútbol. Es muy completo técnicamente y la inteligencia le hace estar muy bien posicionado siempre”, reflexiona el entrenador que le dirigió en su última etapa formativa. Nathaniel, sin embargo, remarca que Pacífio es un defensa zurdo “muy versátil” que puede jugar tanto de lateral izquierdo como central. Y que es en el carril donde le adivina más potencial, pues “tiene juego aéreo, anticipación y buena subida al ataque”. Sobre si es un perfil más proactivo o reactivo para la retaguardia del equipo de Juliano Belletti, Revetria no se ‘moja’ porque cree que es “un futbolista capaz de hacer ambas cosas al saber ubicarse en el terreno de juego y adaptarse al contexto necesario de cada situación”.

El entrenador juvenil y Lucas Agazzi tampoco tienen dudas de la capacidad de adaptación del zaguero uruguayo a la idiosincrasia futbolística blaugrana. “Es un jugador del estilo del Barcelona. Es muy técnico y no tiene miedo a arriesgar en determinadas circunstancias, salir desde atrás, combinar con sus compañeros”, relata el extremo. El técnico va un paso más allá y augura un proceso de crecimiento parecido al de Ronald Araujo. “Lo más importante para Patricio, que viene de ser una de las promesas más destacadas de la cantera de Defensor SC, es adaptarse al nivel del fútbol europeo. Visualizo una carrera muy parecida a la de Araujo: unos meses en el filial, evolución paulatina y, en el momento indicado, subir al máximo nivel”, pronostica. “Tiene un futuro extraordinario y ojalá que sea en el Barcelona, que ha apostado por él en este momento importante de la carrera”, añade.

De las partidas de Truco al mate

La sensación es que, a pesar de que Patricio Pacífico llega a la Ciudad Condal en calidad de cedido, en su país tienen claro que no habrá viaje de vuelta. “Yo no le deseo que vuelva. Todo lo contrario, que se quede y pueda hacer carrera allí. Es su sueño y tiene todas las características para lograrlo. Va a depender de él, pero no tengo ningún tipo duda que se puede quedar y pelear por un puesto en el Barça si se respetan los procesos”, asegura Agazzi.

En la faceta personal, la flamante incorporación del Barça Atlètic es un chico “alegre” y “abierto” que “siempre se suma” a las actividades para “hacer grupo”. “Te festeja todos los chistes, toma mate junto con los compañeros, participa en todos los campeonatos de Truco [un juego de naipes con baraja española] que hacemos en la selección... Hay jugadores que prefirieren estar solos, pero él siempre está con el grupo. Ahora será un lindo desafío para él empezar de cero en este sentido, pero le veo sumamente capaz de adaptarse a cualquier vestuario”, sentencia Lucas.