Flick, año II: Las claves que han hecho del Barça un equipo más eficaz

Hansi Flick y sus jugadores se han puesto un objetivo claro para la temporada 2025-2026: mejorar los resultados del curso anterior. Para ello, los azulgranas deben repetir el éxito cosechado en LaLiga, donde actualmente comandan la clasificación tras vencer al Elche en el estadio Martínez Valero. Aunque los números goleadores son idénticos a los del año pasado, los autores de las dianas y la situación clasificatoria del Barça dista mucho respecto a la campaña 2024-2025.

Con los tres goles en tierras ilicitanas, el conjunto catalán ya suma 60 en apenas 22 encuentros ligueros, casualmente los mismos que hace justo doce meses. Para más coincidencia, el FC Barcelona ha encajado 23 en lo que llevamos de competición, solo uno menos que el curso pasado. Sin embargo, la posición en la tabla no tiene nada que ver, pues los azulgranas encabezan la clasificación con 55 puntos, mientras que hace un año eran terceros con 45.

Los goles, más repartidos que el curso pasado

Asimismo, la repartición goleadora está mucho más distribuida este año, pues hasta cinco jugadores han superado ya la barrera de los cinco tantos en estas primeras 22 jornadas: Ferran Torres (12), Lamine Yamal y Lewandowski (9), Raphinha (8) y Dani Olmo (6). En cambio, por estas fechas en 2025, solo el polaco y el brasileño, que se repartían la mitad de los goles del equipo, pues el delantero sumaba 18 por los 12 del extremo, superaban esos guarismos.

El resto de jugadores han visto incrementadas sus cifras. Lamine Yamal, que ya ha anotado los mismos goles en liga que el año pasado, acumulaba cinco dianas a estas alturas de competición la temporada pasada, las mismas que Dani Olmo. Por su parte, Ferran Torres, el máximo goleador liguero del Barça esta campaña, llevaba cuatro y no tenía, ni mucho menos, la misma repercusión en los planes de Hansi Flick.

A todo esto, el FC Barcelona ha sumado a sus filas a Rashford, uno de los tres futbolistas de la plantilla con dobles dígitos entre todas las competiciones. En liga, el inglés ha marcado cuatro, las mismas que Fermín, que el año pasado por estas fechas solo sumaba dos.

El factor Joan Garcia

Por su parte, los números atrás mejoran muy ligeramente, pues han encajado un gol menos que el curso pasado en liga. Aunque las sensaciones invitan a pensar que el Barça defiende peor, las paradas de Joan Garcia han salvado a los azulgranas en varias ocasiones, entre las que destacan las del derbi contra el Espanyol, la que le hizo a Ratiu en el duelo frente al Rayo Vallecano, las que realizó en La Cerámica ante Ayoze, Rafa Marín, Mikautadze o Buchanan, las que evitaron los goles de Reina y Lucas Ahijado frente al Oviedo antes de su lesión, o la de Jonny Otto en el Spotify Camp Nou contra el Deportivo Alavés.

El portero de Sallent, de hecho, es el segundo que más goles evita en la competición doméstica, 5,06, solo por detrás de Escandell, con 8,62. Szczesny, que fue titular en seis partidos a raíz de la lesión de Joan Garcia, evitó 1,53 tantos, mientras que el año pasado el cancerbero polaco solo salvó 0,05 dianas en 15 encuentros.

El Barça 2024-2025 terminó la temporada con LaLiga bajo el brazo, con 102 goles en su haber y 39 en contra, por lo que anotaron 42 en los últimos 16 partidos, una media de 2,63 tantos por encuentro, y encajaron 15 en ese mismo número de duelos. Los chicos de Flick querrán, al menos, repetir título, aunque con la vista puesta en el ambicioso objetivo de superar, de nuevo, la barrera de los 100 goles en liga y tratar de poner el candado en la portería.