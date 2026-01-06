El 'show' de Osimhen: se cabrea con Lookman por no marcar el hat-trick, pide el cambio y amenaza con dejar la selección

Nigeria cumplió los pronósticos y vapuleó a Mozambique en los octavos de final de la Copa África con un incontestable 4-0. Sin embargo, lo más trascendente del duelo no fue ninguno de los goles, sino el encontronazo que protagonizaron dos de las estrellas de las Super Águilas, Victor Osimhen y Ademola Lookman, con el partido ya resuelto y a escasos metros de una cámara que captó la escena con total nitidez.

Corría el minuto 63. Nigeria dominaba el marcador con un contundente 3-0 gracias al tanto inicial de Lookman y al posterior doblete de Osimhen. Pero el delantero del Galatasaray, insatisfecho pese a sus dos dianas, quería llevarse el balón a casa y explotó de frustración durante una acción de ataque cuando el ariete de la Atalanta no le cedió un pase que, a su juicio, era perfecto para completar su triplete.

"Esto es un deporte de equipo. Escúchame"

Bruno Onyemaechi también se vio involucrado, mostrándose sorprendido por la airada reclamación de Osimhen. El cruce de palabras elevó la tensión y obligó a intervenir al capitán del equipo, Wilfred Ndidi, para calmar los ánimos. Incluso Reinildo Mandava, defensa de Mozambique, participó para evitar que la situación fuera a más, al igual que Calvin Bassey, central nigeriano.

La cámara captó claramente la conversación entre ambos. “¡Hey! ¡Hey! Esto es un deporte de equipo. Escúchame, hermano”, le dijo Osimhen a Lookman, quien respondió: “Has marcado dos goles esta noche, ¡dos!”. Minutos después, el delantero del Galatasaray pidió el cambio y el seleccionador Eric Chelle accedió, sustituyéndolo por Moses Simon. La afición lo despidió con abucheos.

El vestuario salió al rescate

El enfado no se disipó en el banquillo. Osimhen mostró abiertamente su molestia: no participó en la charla grupal del equipo, no habló con nadie, se marchó directamente al vestuario y fue el primero en subir al autobús, ignorando por completo a la prensa. Según varios medios, incluso llegó a amenazar con abandonar la selección.

No obstante, su compañero y amigo Lookman restó importancia al incidente: “Ganamos 4-0, eso es lo que cuenta. Victor es clave para nosotros, es un gran delantero y no hay ningún problema. Esto es fútbol, es mi hermano”, declaró a la prensa. Ndidi, como capitán del equipo, respaldó esa versión en ESPN: “Fue parte de la competitividad. Todos queríamos más. Cuando hay tanta intensidad, pueden ocurrir estas cosas. Ya lo hablamos en el vestuario y todo quedó aclarado. Aquí estamos unidos”, zanjó.

Nigeria's Victor Osimhen, center, celebrates with Nigeria's Ademola Lookman, front, after scoring his side's third goal during the Africa Cup of Nations round of 16 soccer match between Nigeria and Mozambique in Fez, Morocco, Monday, Jan. 5, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe) Associated Press / LaPresse Only italy and spain / Associated Press / LaPresse / LAP

Suele decirse que la confianza da asco, y entre Osimhen y Lookman está claro que hay algo más que una simple profesión compartida. Aun así, el delantero del Galatasaray volvió a protagonizar un episodio impropio de una estrella de su calibre: un goleador de sangre muy caliente.