Flick prioriza la continuidad de Rashford en el Barça

El Barça ya está comenzando a tomar decisiones de cara a la planificación del próximo curso y tanto cuerpo técnico como dirección deportiva tienen claras las posiciones a reforzar: central, delantero, un lateral y extremo. En esta última posición se debate la continuidad de Marcus Rashford y Hansi Flick desea que el inglés se quede en el proyecto porque está satisfecho con su rendimiento, sus números y su profesionalidad. Todo dependerá de las condiciones económicas.

Rashford fue finalmente una recomendación de Flick. Es un futbolista que siempre le ha gustado y ya lo quiso para el Bayern. El alemán se mostró encantado ante la posibilidad de tenerle cedido el pasado mes de enero, aunque finalmente no pudo llegar por el límite salarial. Flick mantuvo viva la candidatura de Rashford y apretó para traerle cuando las otras opciones: Luis Díaz y Nico Williams se cayeron.

El entrenador alemán siempre tuvo claro que Rashford podía marcar diferencias en el Barça porque se trata de un futbolista con una potencia física descomunal y mucho talento. Puede jugar como extremo o en la posición de delantero centro y en el equipo blaugrana se ha adaptado a la perfección aunque había dudas de ello. Y los numeros no engañan. Lo ha jugado casi todo -ha participado en 24 partidos- y ha marcado siete goles y ha dado 11 asistencias hasta ahora.

Rashford ha sido absolutamente decisivo en algunas victorias importantes de la temporada y el futbolista ya ha dejado que quiere seguir en el Barça. Su decisión siempre fue la de priorizar el equipo blaugrana y rechazó propuestas económicamente más altas para venir. El inglés está encantado porque está recuperando su mejor versión.

El Barça ya está trabajando para intentar atar la continuidad de Rashford, pero será un tema complicado. El club blaugrana tiene una opción de compra de 40 millones de euros y, si a eso, se le suma el salario millonario del inglés, su continuidad es imposible. Pero la buena predisposición del jugador va a favor de los intereses blaugrana.

El Manchester United desea cobrar los 40 millones y olvidarse de un Rashford que tiene firmado contrato hasta el 2028 y que se ha revalorizado en el Camp Nou. Van a tener propuestas más allá de la del club blaugrana y no las van a rechazar. El Barça tiene claro que el futbolista va a bloquear cualquier otro destino por lo que los dos clubs deberán ponerse de acuerdo.

Y todo puede pasar, o bien por una nueva cesión, o bien por una rebaja sustancial del precio del jugador. Rashford también está dispuesto a hablar de su salario para que pueda encajar en el límite salarial blaugrana. La decisión final no está tomada, pero Flick desea que siga y eso cuenta mucho en el Barça de hoy en día.