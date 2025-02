El Barça se prepara para buscarle equipo a Vitor Roque

Se acabó el mercado pero la dirección deportiva no para y el Barça, a parte de la planificación, deberá lidiar con algún que otro asunto espinoso. Uno de ellos es el de Vitor Roque, que volvió a ser suplente en el partido del Betis ante el Celta y se quedó sin ver puerta. Todo indica que el brasileño va a jugar muy poco de aquí a finales de temporada porque Pellegrini prefiere a Bakambú y le han fichado al Cucho Hernández por lo que difícilmente seguirá en el club verdiblanco. El Betis ya ha dejado claro que no se hará una apuesta por él y el Barça empieza a buscarle equipo con el objetivo de poder recuperar los 30 millones de euros invertidos de su fichaje al Atlético Paranaense.

El Barça ya no tenía clara la cesión de Vitor Roque al Betis porque siempre prefirió vender al jugador. Y hubo opciones encima de la mesa como la del Al Hilal de Arabia Saudí o el Sporting de Lisboa. Pero la realidad es que el jugador se plantó y decidió irse a Sevilla con una operación de préstamo por dos temporadas que tiene pinta de no acabar bien. El Barça cedió por sus buenas relaciones con el Betis y para quitarse un problema de enmedio pero la solución no tendrá recorrido.

El objetivo prioritario del club blaugrana es vender a Vitor Roque y, al menos, recuperar una gran parte de la inversión ya que se ha amortizado alguna cantidad en el año y medio que llevará en España desde enero del 2024. Tras su paso por el Betis será difícil encontrar una venta que cumpla estos requisitos, pero no imposible. Y Deco ya está sondeando el mercado y ha comprobado que Vitor Roque sigue teniendo cartel tanto en Europa como en Brasil. Tampoco es descartable que el brasileño acabe siendo utilizando como moneda de cambio en alguna operación dada su edad y proyección.

Por un lado, está abierta la vía brasileña, con el Palmeiras como claro candidato. El club brasileño tiene dinero para abordar su contratación y quiere dar un golpe de mercado ahora o en verano. El problema es que solo elegirá a un goleador y tiene varias alternativas encima de la mesa. Vitor Roque tampoco está demasiado entusiasmado en regresar a su país a pesar de que su experiencia, por ahora, en Europa no ha sido lo que él esperaba.

El Barça también tiene claro que manejará opciones de cesión y el interés de algunos clubs portugueses. El Sporting de Lisboa sigue muy interesado en el futbolista y los lusos van a perder a Gyokeres en verano con total seguridad. Su idea es fichar a dos goleadores y Vitor Roque sigue en su lista a pesar de que el delantero no quiso ir el verano pasado priorizando la oferta del Betis. La opción de Arabia Saudí parece descartada porque el futbolista desea competir en una liga europea por encima de todo.

Vitor Roque no lo ha pasado nada bien desde que llegó al Barça. Le pesó mucho el precio que pagó el Barça y el ostracismo que tuvo a las órdenes de Xavi Hernández, quien nunca priorizó su fichaje. Flick no le vio preparado para su proyecto y en el club tienen claro que hubo precipitación en su llegada. Como mal menor, Barça aspira a ingresar unos 25 millones de euros aunque sea entre fijo y variables. También ayudaría a que mejorara sus registros goleadores en el Betis, aunque el jugador lleva ha ido de más a menos.