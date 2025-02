La rajada de Guardiola tras la lesión de Nico: "Entendió lo que es la Premier"

Pep Guardiola se mostró molesto tras la victoria del Manchester City ante el Leyton Orient. El conjunto mancuniano consiguió remontar de manera sufrida al equipo de tercera división inglesa para superar de ronda en la FA Cup, aunque no todo fueron buenas noticias para el técnico que perdió por lesión a Nico González en su debut con su nuevo club.

El técnico de Santpedor reconoció que se esperaba un encuentro sufrido contra el Leyton Orient tras el partido: "Muchas veces, contra estos equipos nos comportamos increíblemente. ¡Jugamos un muy buen partido! Es un partido típico de la FA Cup, por eso esta competición es increíble para los aficionados, el apoyo de la multitud, y sabíamos que son fuertes, que van a los pasillos, un equipo realmente muy bueno y muy bien dirigido", explicó Guardiola.

"Creo que entendió lo que es la Premier"

Y es que para el entrenador del City, su equipo hizo un gran partido a pesar de tener que remontar en la segunda parte contra un equipo de tercera división: "No creo que tuvimos problemas. Yo diría que en los primeros 10, 15 minutos, especialmente cuando atacaron los canales, no pudimos defender y después de que tienen lanzamientos largos y este tipo de situaciones, son muy fuertes. Fue muy difícil, pero después del fantástico gol que marcaron, tomamos el partido y tuvimos muchas oportunidades", reconoció.

Una vez más, el drama de las lesiones atacó al Manchester City que terminó jugando con Rico Lewis y Bernardo Silva jugando como laterales: "Es complicado acabar el partido con Rico y Bernardo de lateral izquierdo y derecho; no son los jugadores más gigantes que he visto nunca de lateral...", detalló Guardiola.

Por si fuera poco, Guardiola perdió a Nico González por lesión en su partido de debut en el City. El centrocampista gallego salió del terreno de juego en el minuto 16 debido a unas dolencias físicas y el técnico se mostró irónico respecto a su lesión: "Creo que Nico González entendió inmediatamente lo que es la Premier League y los árbitros... sé que sin el VAR es más difícil, pero hubo una o dos acciones que... Lo digo porque ganamos, de lo contrario me quedaría callado; hay un penalti clamoroso. Pero creo que él Nico González entendió perfectamente lo que es Inglaterra y es una pena porque no sé lo duro que es la lesión, pero no pudo continuar...", explicó Guardiola. Una lesión capital para un equipo que se encuentra a escasos días de hacer frente al Real Madrid en Champions League.