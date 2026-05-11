Cancelo, explota: "En el Al Hilal no me dijeron la verdad y ahora sé muy bien lo que quiero"

Joao Cancelo comienza a presionar para salir del Al Hilal, club con el que tiene contrato pero que no cuentan con él. El lateral portugués aseguró que se sintió traicionado en el equipo saudí, ya que le acabaron engañando y tiene claro que su futuro pasa por salir de ahí a partir del 30 de junio: "En el Al Hilal lamentablemente, tuve gente que no me dijo la verdad. Me dijeron que me iban a inscribir en la lista de la liga saudí, y luego, llegado el momento, no lo hicieron. Y siempre soy yo el que tiene mala cara... Pero al menos tengo mi palabra, no la cambio por nada del mundo, siempre he sido el mismo. Soy directo. No guardo rencor a nadie. Hoy estoy aquí, estoy muy feliz, gané un título con el Barça, que para mí es el mejor club del mundo", aseguró en 'Dazn'.

Cancelo aseguró que tiene muy claras sus prioridades de futuro, pero que no lo puede decir públicamente para no entorpecer las negociaciones: "Sé lo que quiero, no puedo decirlo públicamente. Ya veremos qué pasa", respondió. "El récord de cuatro títulos de liga en cuatro países no me sorprende, porque conozco mi trabajo diario, conozco la dedicación que tengo por este deporte, por el fútbol. Ha sido mi pasión desde niño. Creo que Dios siempre pone las cosas en su lugar", sentenció.

Y volvió a realizar una declaración de amor al Barça: "Para mí es una sensación única. El Barça es un club muy especial para mí; incluso antes de venir aquí era hincha del Barça. Ganar una liga con este club es muy especial. Ya veremos qué pasa, porque, como saben, estoy cedido por el Al Hilal".

Sobre el Mundial, Cancelo indicó que lo va a dar todo para que Portugal tenga opciones de vencer el título: "Lo intentaremos. Aún quedan tres partidos, ya sabemos que somos campeones, pero tenemos que ser profesionales. Tenemos que entrenar. No queremos lesiones, eso es lo más importante, ni mías ni de mis compañeros en la selección ni en el club. Cuando lleguemos al Mundial, estaremos concentrados y con muchas ganas de competir contra todos los equipos a los que nos enfrentemos", comentó.