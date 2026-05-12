El 'caso único' de Cancelo

El FC Barcelona ya es campeón de LaLiga. El conjunto de Hansi Flick certificó el título tras imponerse al Real Madrid en un Clásico decisivo en el Spotify Camp Nou, un triunfo que terminó de sentenciar una pelea por el campeonato que llevaba semanas inclinándose hacia el lado azulgrana. El Barça derrotó al eterno rival por 2-0 gracias a los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres y conquistó así su 29º campeonato liguero, además de lograrlo directamente ante el Madrid en un duelo histórico por el contexto competitivo y emocional que rodeaba al encuentro.

El equipo azulgrana culminó de esta manera una remontada en la clasificación después de haber llegado a estar varios puntos por detrás del Real Madrid durante el primer tramo de la temporada. Pero el Barça terminó encontrando regularidad en el momento clave del curso. El Clásico confirmó definitivamente la superioridad culé en el tramo final del campeonato y permitió al club celebrar otro título liguero consecutivo.

Resumen, goles y Highlights del FC Barcelona 2 - 0 Real Madrid de la jornada 35 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Una aparición decisiva

Uno de los nombres propios de este éxito ha sido João Cancelo. El lateral portugués regresó al Barça en el mercado invernal, cedido por el Al Hilal hasta el próximo 30 de junio, y rápidamente se convirtió en una pieza importante dentro del sistema de Flick. Su polivalencia permitió al técnico utilizarle tanto en banda derecha como en izquierda e incluso por dentro en salida de balón, aportando experiencia, profundidad ofensiva y capacidad asociativa.

Más allá de su rendimiento táctico, Cancelo también está dejando cifras importantes durante estos meses en Barcelona. El portugués ha participado directamente en cinco goles del equipo desde su regreso (1 gol y 4 asistencias) y ofreció un salto competitivo inmediato en la zaga.

Pero el título tiene además un significado histórico para el internacional portugués. Con esta conquista de LaLiga, João Cancelo se ha convertido en el primer futbolista de la historia en ganar el campeonato doméstico en cuatro de las cinco grandes ligas europeas. El lateral ya había conquistado la Serie A con la Juventus en la temporada 2018-19, la Premier League con el Manchester City en tres ocasiones y la Bundesliga con el Bayern de Múnich en la campaña 2022-23. Ahora añade LaLiga con el FC Barcelona a un palmarés extraordinario.

El futuro de Cancelo

Ahora, el foco se traslada a su futuro. La cesión de João Cancelo finaliza el próximo 30 de junio y el Barça deberá negociar nuevamente con el Al Hilal para intentar prolongar su continuidad. En el club valoran muy positivamente su rendimiento y consideran que su versatilidad encaja perfectamente en el proyecto de Hansi Flick. La operación, sin embargo, dependerá de las condiciones económicas y del margen salarial azulgrana, aunque las últimas declaraciones del portugués dejan clara su incomodidad con la situación vivida en Arabia Saudí.

“Alguien del Al Hilal me mintió. Me dijeron que iba a ser incluido en la plantilla de la Liga Saudí, pero luego me dejaron fuera”, explicó Cancelo en declaraciones a DAZN tras la conquista del campeonato. El lateral portugués también dejó entrever su satisfacción por haber apostado por regresar al Barça en invierno: “Decidí seguir adelante, estoy aquí, gané un título en el Barcelona, estoy feliz”.

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Unas palabras que alimentan todavía más la posibilidad de que ambas partes puedan volver a encontrarse este verano para tratar de extender una relación que ha terminado siendo clave en el éxito liguero azulgrana.