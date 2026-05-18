Flick aprieta por el '9' y en el Barça admiten que hay dificultades

Todo al 'nueve'. El Barça se está centrando absolutamente en la contratación de un delantero centro, figura clave para el próximo proyecto deportivo tras la salida de Robert Lewandowski. Hansi Flick lleva semanas presionando para priorizar esta operación, muy por encima que la del central, y dónde deberá meterse prácticamente toda la inversión del verano. Y no va a ser fácil. Los candidatos prioritarios sondeados por el club blaugrana o bien son intransferibles o están a precios fuera de mercado e inasumibles a estas alturas. La dirección deportiva trabaja ya con presión y se admite que la llegada del ansiado goleador podría tardar más de lo esperado en un mercado complicado por el Mundial.

Flick, que no suele hablar demasiado de los fichajes, sí quiso ser extremadamente claro con el tema del delantero: "Necesitamos un delantero conectado con el equipo, pero que haga goles. Tenemos las ideas claras, ahora tenemos que esperar al mercado. No será fácil, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Creo que vamos a tener un gran equipo la próxima temporada". El alemán sabe de las dificultades para llegar a un acuerdo favorable con los elegidos, pero para él este tema es innegociable. El Barça ha perdido a Lewandowski, una de sus grandes estrellas, y si se quiera ganar la Champions, debe llegar un futbolista 'top'. Sea como sea.

Las primeras gestiones del Barça fueron hacia Julián Álvarez, pero internamente ya se deja muy claro que el fichaje del argentino del Atlético de Madrid es prácticamente imposible. Los colchoneros solo estarían dispuestos a hablar si cierran uno de los traspasos más altos de la historia del fútbol mundial y eso en el Barça no se va a hacer. Julián gusta, pero en una tasación no superior a los 100 millones de euros y consideran que sería un error pagar un sobreprecio, algo que ya costó muy caro con Griemzann. La irrupción del PSG no ayuda porque está subiendo la puja y aquí solo una intervención directa del futbolista proclamando que quiere irse al Barça podría cambiar las cosas. No hay mucho optimismo en este tema.

Es por ello que Deco aceleró por el delantero del Chelsea Joao Pedro, la segunda opción de la lista y que cuenta con el OK total de Hansi Flick. No es un futbolista tan conocido, pero sí tiene un rendimiento importante, se adapta al juego blaugrana y llegaría en clara proyección. El gran problema aquí es que el Chelsea, por ahora, no tiene intención de venderle aunque podría necesitarlo. El club londinense debe sacar lastre y lo intentará con otros miembros de la plantilla. No lo tienen fácil y esa es la baza que puede jugar el Barça, pero se necesita tiempo y paciencia. En el club blaugrana tienen claro que, tarde o temprano, se abrirá una negociación en la que, incluso, podría entrar algún futbolista.

Hay otros nombres que circulan en la mesa de la dirección deportiva como Lautaro Martínez (Inter), Osimhen (Galatsaray) o Marmoush (Manchester City). El primero sería entrar en una más que complicada negociación con el Inter, ya que le consideran su jugador franquicia y solo saldría por un precio desorbitado. Osimhen gusta, pero en Turquía se siente muy a gusto y ha declarado que no desea salir este verano pese a que una oferta del Barça podría cambiarlo todo y Marmoush está como loco por venir y es un futbolista que gusta especialmente a Flick tras su excelente paso por la Bundesliga. En el City es suplente de Haaland y, al igual que pasó con Julián Álvarez, quiere ir a un equipo top para ser titular.

Muchas incógnitas y mucho trabajo por hacer en el siempre complicado mercado de 'nueves'. Hay muy pocos que tengan el nivel diferencial para jugar en el Barça y el club sabe que deberá pagar un precio alto en la operación más estratégica de los últimos años. Todo lo demás, ahora, queda aparcado, pero habrá que tener mucha calma para que la operación acabe con éxito. La misma que se tuvo para traer a Lewandowski, con casi dos meses de conversaciones con el Bayer y el futbolista totalmente a favor.