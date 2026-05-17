El 1x1 del Barça ante el Betis

El Barça no se tomó con relajación su partido ante el Betis de la penúltima jornada de Liga. Los jugadores barcelonistas se emplearon a fondo con el objetivo de cerrar una temporada perfecta como local con un pleno de victorias.

Raphinha ejerció las funciones de Lamine Yamal, marcando un gol de falta y otro de calidad en el mano a mano, en un partido en el que Lewandowski era el gran protagonista por su despedida. El tanto habría sido la guinda, pero no era necesario. Su legado queda para siempre.

7 Joan Garcia, Portero Valiente Jugó como siempre atento ante la defensa adelantada de sus compañeros. Sacó un mano a mano a Bellerín, cortó varios balones cruzados y no pudo hacer nada para evitar el gol de penalti de Isco.

6 Jules Koundé, Defensa Dubitativo Tuvo algunos problemas ante Abde y vio la tarjeta amarilla. Mostró buenas intenciones ofensivas jugando en el lateral derecho, si bien estuvo impreciso en sus centros.

7 Eric Garcia, Defensa Mundialista Jugando en su posición natural de central volvió a demostrarle a De la Fuente que debe tener una puesto entre los 26 jugadores convocados para el Mundial. Seguro en el corte y fino con la pelota.

7 Gerard Martín, Defensa Corrector Supo avanzarse a tiempo para dejar en fuera de juego a Antony en el gol anulado a Abde. Corrió muy bien hacia atrás cuando era necesario recular y cortar ofensivas verdiblancas.

7 Joao Cancelo, Defensa Multiusos Empezó el partido de lateral zurdo para pasar de extremo en la segunda parte. Intentó divertirse con regates y acciones de cara a la galería que a veces no le salieron bien, pero sí para marcar un golazo.

7 Marc Bernal, Centrocampista Pulpo No lo tenía fácil con los peloteros del Betis, pero pudo en el primer tiempo con Lo Celso y en el segundo lo tuvo más difícil con Isco. Estuvo muy solo en la posición de pivote y se descolgó a la que pudo.

7 Gavi, Centrocampista Todoterreno Se situó de media punta y demostró su versión más habilidosa. Ocupó mucho terreno de juego y bajó a ayudar en defensa en numerosas ocasiones. Le pitaron un penalti más que riguroso por un supuesto derribo a Isco.

7 Pedri, Centrocampista Tranquilo Puso la pausa, especialmente en el primer tiempo, para que el Barça marcara el tempo del partido. No era un día para jugarse el físico en exceso y lo que hizo fue jugar como mejor sabe, con inteligencia.

7 Fermín López, Centrocampista Desgastado Se vació por completo en la posición en la banda izquierda. Basculó en diferentes posiciones del campo, ayudó en defensa y fue un ejemplo, como siempre, de compromiso. Fue sustituido al descanso.

9 Raphinha, Delantero Reconocible Después de su lesión. se vio a otra vez al mejor Raphinha. Arrancó desde la derecha, aunque estuvo en todas partes. Marcó de falta engañando a Valles y definió bien tras una pérdida de Bellerín. Ancelotti se encontrará al jugador en su mejor versión.

6 Robert Lewandowski, Delantero Leyenda Puso todas las ganas del mundo para despedirse del Spotify Camp Nou con un gol. Sus compañeros le cedieron el brazalete de capitán y, más allá de no llegar el tanto deseado, se marchó como una leyenda.

6 Alejandro Balde, Defensa Defensivo Con Joao Cancelo por delante no tenía que subir tanto como en otras ocasiones. Se encargó de sujetar a Antony y de ayudar a conservar la ventaja en el marcador.

5 Roony Bardghji, Delantero Perdido No está aprovechando sus oportunidades y se le nota sin confianza. Tiene mucho margen de mejora en caso de seguir la próxima temporada.

5 Ronald Araujo, Defensa Atacante Destacó más atacando que defendiendo cuando rompió el fuera de juego en la acción del penalti de Gavi. Dejó una bicicleta muy aplaudida ante Bellerín.

6 Dani Olmo, Centrocampista Correoso Entró de centrocampista y acabó de delantero centro. No tuvo muchas ocasiones de entrar en juego, aunque corrió constantemente buscando abrir espacios.