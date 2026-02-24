Víctor Muñoz, entre Lamine y Vinicius: "El Real Madrid tiene una opción de recompra de varios años y, de ejercerla, sería para incorporarlo al primer equipo"

La victoria de Osasuna contra el Real Madrid en El Sadar dolió en la parroquia blanca. El VAR tuvo que salir al rescate para señalar el penalti de Courtois sobre Budimir que significó el 1-0 del croata y para validar el golazo que firmó Raúl García para el 2-1, sentando a Asencio con un recorte de museo. Entre todas estas situaciones pasó desapercibido un interesante detalle en la primera derrota de Álvaro Arbeloa en Liga, que sirvió para que el Barça recuperase el liderato al golear al Levante en el Camp Nou (3-0): uno de los artífices del batacazo blanco fue un exmadridista.

No es ningún secreto que Víctor Muñoz Villanueva es una de las sensaciones de LaLiga. El extremo catalán ha marcado 5 goles y ha servido 4 asistencias en una temporada que lo está consagrando en Primera División. Letal con espacios para correr a la espalda de la defensa, está dejando muy claro que es uno de los futbolistas con más desequilibro de LaLiga. Su última muestra, ante un Dani Carvajal que no estuvo a su altura. Una pesadilla para el de Leganés.

El segundo que más regates intenta en LaLiga

El descaro de Víctor Muñoz se refleja en los datos. El barcelonés se sitúa nada más y nada menos que entre Lamine Yamal y Vinicius en lo que a regates intentados se refiere este curso en el campeonato nacional: el de Rocafonda suma 200, él 134 y el brasileño 130. Es decir, Muñoz se mueve en el territorio del talento diferencial, aunque todavía no es tan determinante en espacios reducidos como ellos.

Víctor Muñoz ante el Real Madrid / EFE

El jugador rojillo tiene ADN de cantera grande: pasó por el Barça, la Damm y el Real Madrid, club al que llegó en 2021 para incorporarse al Juvenil A. En Valdebebas su progresión fue constante. Quemó etapas con rapidez, ganó peso en el filial y terminó llamando a la puerta del primer equipo.

Debut en un Clásico

El 11 de mayo de 2025 vivió una experiencia única y debutó en un Clásico, entrando en el minuto 88 en un partido que se llevó el Barça por 4-3. Incluso tuvo un mano a mano ante Wojciech Szczęsny que pudo cambiar el guion del encuentro. Poco después sumó más de media hora contra el Sevilla y también tuvo oportunidades en el Mundial de Clubes, pero necesitaba continuidad y terminó buscando una salida para crecer como futbolista.

Víctor Muñoez, en el citado Clásico / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

Sin embargo, su verdadera explosión ha llegado en Osasuna. En El Sadar apostaron por él como es debido y pagaron cinco millones de euros por el 50% de sus derechos. Ahora la duda es cuándo intentará recuperarlo el cuadro blanco.

Esta cláusula se ha aplicado con Nico Paz, Fran García, Miguel Gutiérrez o, incluso, con Dani Parejo en su momento en el Valencia Braulio Vázquez — Director deportivo de Osasuna

Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, explicó en DAZN antes de recibir al Madrid en casa cómo funciona la opción de recompra que mantiene el club blanco sobre el jugador: "El Real Madrid tiene una opción de recompra de varios años y, de ejercerla, sería para incorporarlo al primer equipo. Es un club serio en ese aspecto. Se ha aplicado con Nico Paz, Fran García, Miguel Gutiérrez o, incluso, con Dani Parejo en su momento en el Valencia”.

Noticias relacionadas

Una de las posibilidades es que el Madrid lo recupere para hacer caja. Según desveló Matteo Moretto, equipos como el Sunderland ofrecieron hasta 35 millones de euros por él. Sin embargo, Braulio fue tajante: “Existen 16 semanas para realizar una transferencia puente y no se puede traspasar al jugador nuevamente en el mismo mercado. Si lo recuperan es para contar con él en la primera plantilla; no se trata de una maniobra para revenderlo. La historia del club así lo demuestra”.