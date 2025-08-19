Osasuna: El morbo con Víctor Muñoz, un elegido por De la Fuente y la baja ante el Madrid

Ha llegado el día. Club Atlético Osasuna se viste hoy por primera vez de corto para dar inicio a su participación en LaLiga 2025/2026, con las pilas cargadas y las ilusiones renovadas con Alessio Lisci en el banquillo. El escenario es exigente: el Real Madrid de Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu, un estadio sin victoria rojilla desde la temporada 2003-2004 con un invicto blanco que se va hasta los 13 años y 6 meses sin perder ante Osasuna.

En la previa del encuentro, Lisci se mostró optimista y con ganas de hacer un buen papel en el debut esperando ver la mejor versión de su equipo: "Es un reto bonito. Espero un Osasuna que sea capaz de entender los momentos del partido, de saber responder a lo que hace el Real Madrid porque es un equipo que en pretemporada y en el Mundial de Clubes ha cambiado mucho en función del rival, pero tiene unos patrones que se repiten. Tenemos que ser capaces de solventar esos patrones tanto con balón como sin balón. El resumen es que lo que hemos trabajado se pueda ver”, comentó.

VÍCTOR MUÑOZ Y LA LEY DEL 'EX'

Quien más motivado esté de jugar en el Santiago Bernabéu probablemente sea Víctor Muñoz, futbolista formado en las categorías inferiores del Real Madrid que hoy se enfrentará al que fuera su equipo ya desligado definitivamente de la capital. Lo hará vestido de rojillo y como fichaje estrella de Osasuna en este mercado de verano tras una apuesta de 5 millones de euros por su fichaje. El extremo de 22 años viene a reforzar la parcela ofensiva del Sadar y a convertirse en el gran agitador que busca Lisci para la banda izquierda. Con paciencia, la puede romper.

AIMAR OROZ, EN LA PRELISTA DE DE LA FUENTE

La gran noticia con Aimar Oroz ha sido su nueva presencia en la prelista de jugadores con la que trabajan el seleccionador Luis De la Fuente y su equipo técnico de cara a los próximos compromisos internacionales de clasificación al próximo Mundial a disputar el 4 y 7 de septiembre ante Bulgaria y Turquía. La lista se hará oficial el próximo 29 de agosto. Aimar, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París, es un habitual en las convocatorias de la Sub-21 y ya oposita a entrar en la próxima llamada de la absoluta.

Aimar Oroz, en un partido de pretemporada con Osasuna / Twitter

A sus 23 años, el de Arazuri va por el buen camino y podría dar el salto definitivo en caso de tener un arranque de temporada fulgurante. Por otro lado, Ante Budimir ha sido convocado con Croacia para dos encuentros de clasificación para el Mundial que se disputarán en ese mismo parón. El 'Cisne' sigue siendo uno de los indiscutibles de su selección.

LA AUSENCIA EN LA CONVOCATORIA ANTE EL MADRID

Alessio Lisci ha formado una convocatoria de 22 futbolistas para viajar al Santiago Bernabéu, en la que ha podido contar con todos los futbolistas habituales del primer equipo y ha sumado a varios jóvenes formados en Tajonar. El técnico italiano podrá contar con todos los futbolistas disponibles a excepción de Iker Benito, que sigue con su proceso de recuperación. Los futbolistas de Osasuna Promesas Mauro, Asier Osambela, Stamatakis y R. Chasco entran en la lista.

Porteros: Sergio Herrera, Aitor Fernández y Stamatakis

Defensas: Juan Cruz, Herrando, Rosier, Boyomo, Bretones, Catena, y Chasco

Centrocampistas: Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Aimar Oroz, Rubén García, Moi Gómez, Mauro y Osambela

Delanteros: Raúl, Kike Barja, Budimir y Víctor Muñoz