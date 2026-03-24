Víctor Muñoz, el nuevo socio de Lamine que pasó por Barça y Madrid: "Necesitaré tiempo para asimilarlo todo, ha sido un cambio enorme"

Víctor Muñoz (Barcelona, 2003) es un lujo para la vista. Es uno de esos extremos disfrutones. Eléctrico, descarado y habilidoso, encara a su par con una facilidad pasmosa. Osasuna apostó por él y acertó de pleno: pagó cinco millones de euros por el 50% de sus derechos, con una cláusula de 40 millones y un contrato hasta 2030. Con pasado culé y madridista, el 'cañón' de Alessio Lisci recibió la primera llamada de la Selección y es una de las caras nuevas de la cuadrilla de Luis de la Fuente en esta fecha FIFA.

El barcelonés llegó a La Masia en 2014 procedente del Sant Gabriel y vistió de azulgrana durante tres temporadas, hasta que en 2017, en edad juvenil, se incorporó al fútbol base de la Damm. Fue en esta etapa, a sus 17 años, cuando el Real Madrid lo fichó en 2021. Estuvo cedido un curso en el RSC Inter FC y, en verano de 2023, ya retornado, empezó a militar en las filas del Castilla.

Debutó bajo las órdenes de Carlo Ancelotti en nada menos que el último clásico liguero, gozando de una oportunidad clara para hacer gol en los minutos finales del encuentro. Xabi Alonso, incluso, se lo llevó a un Mundial de Clubes en el que jugó unos pocos minutos. Su explosión, sin lugar a dudas, se dio en Pamplona.

Víctor Muñoz y Alejandro Balde coincidieron en el Barça / X / EFE

Incombustible

Sus brillantes cifras lo avalan: seis dianas y cinco asistencias en 31 partidos. Es, además, el segundo jugador más rápido (35.4 km/h) de La Liga 25/26, superado por Andrei Ratiu (35.8 km/h). Es un peligro constante por banda, sea a pierna natural en la derecha o en la izquierda, a pierna cambiada. Fue una verdadera pesadilla para Dani Carvajal en el triunfo de los rojillos ante el Real Madrid o para Hugo Rincón y Arnau el pasado fin de semana.

Se convirtió en el duodécimo futbolista en la historia de Osasuna que recibió la llamada de la Absoluta. convocado por el combinado nacional. El último en hacerlo fue Bryan Zaragoza. Su progresión es, simplemente, apabullante: pasó de jugar en Primera RFEF, a debutar en Primera División y en un clásico y a fichar por Osasuna y ganarse a pulso la convocatoria de la Selección. Todo ello en un lapso de menos de un año.

Lisci, su gran valedor, expresó su orgullo tras su convocatoria: "Estoy muy contento por él porque jugadores de esa humildad, ese valor humano, esas ganas de trabajar en el día a día… siempre se merecen lo mejor. El trabajo nunca miente y este es un ejemplo muy claro”.

Víctor Muñoz, futbolista de Osasuna / EFE

Reemplazo de Nico Williams

Si echamos un vistazo a la lista de Luis de la Fuente, Víctor Muñoz es el reemplazo natural de un Nico Williams que continúa recuperándose de una pubalgia que le está amargando la existencia y está cortando su progresión esta temporada con el Athletic. Tiró de meritocracia el seleccionador riojano, que también dio la oportunidad a Barrenetxea, Mosquera o Joan Garcia.

Noticias relacionadas

Será, por tanto, el nuevo socio de un Lamine Yamal intocable en la derecha. Su potencia, velocidad y desparpajo lo convierten en una 'carta' muy interesante para Luis de la Fuente. Podría debutar este mismo viernes ante Serbia.