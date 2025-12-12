Víctor Muñoz: el crack que se marchó corriendo de Madrid ataca el lado más débil de Flick

Cada vez que el balón le cae a los pies, antes de controlar ya está pensando en salir disparado. La cabeza de Víctor Muñoz funciona a mil por hora, casi tan rápido como sus piernas. El canterano del Real Madrid y futbolista de Osasuna desde el pasado verano, cuando el club rojillo pagó 5 millones de euros por el 50% del jugador, con una cláusula de 40 millones y un contrato hasta 2030, es el futbolista más en forma llegado de Pamplona que aterriza este sábado en el Spotify Camp Nou (18:30 horas).

Víctor Muñoz es un extremo veloz y habilidoso que destaca por su velocidad con balón y por su capacidad para desbordar sin piedad a su lateral marcador. En ese sentido, representa una amenaza para Koundé, el lateral derecho que a priori se encargaría de su marcaje en el Barça-Osasuna. El francés, que llega en un gran estado de forma tras su doblete ante el Eintracht, deberá estar muy atento para frenar al atacante rojillo y no dejarle ni un metro para arrancar. Con un lateral mucho más veloz como Balde en el otro costado, este podría ser el flanco más débil para Flick de cara al encuentro.

A Víctor Muñoz le hemos visto grandes partidos esta temporada, aunque todavía debe pulir la toma de decisiones y aprender a frenar su ímpetu en acciones en las que es necesario bajar un par de marchas. Al ex del Real Madrid todavía le cuesta saber cuándo correr, aunque en su defensa hay que decir que es tan dominante frente a los rivales en carrera que es normal que quiera siempre pisar el embrague a fondo (en noviembre recibió el premio 'DIGI' a jugador más rápido del mes en Osasuna con una velocidad de 35, 15 km/h).

A sus 22 años, y tras 16 partidos disputados esta temporada a las órdenes de Alessio Lisci, el catalán suma 3 goles y 3 asistencias. Viene en un estado de forma muy alarmante, pues suma dos goles y dos asistencias en sus dos últimos encuentros (gol ante el Levante y gol y doblete de asistencias en Copa). Lo que está claro es que a Víctor le ha cambiado la vida desde que hizo las maletas desde Madrid hacia Pamplona: "No me esperaba que pudiera ser así. Estoy viviendo un sueño, estoy muy feliz con todo, con toda la gente que tengo alrededor y lo puedo plasmar también en el campo", dijo en una entrevista.