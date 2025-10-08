Carlos Ortega: "Ganar siempre es positivo y más esta temporada con siete jugadores nuevos"

El Barça arrancó el mes de octubre con la conquista del Mundial de Clubes, una competición de la que es el máximo exponente con seis títulos, pero que se resistía en la era Carlos Ortega. En una intensa final contra el Veszprém con prórroga incluida, los azulgranas recuperaron el cetro internacional que no viajaba a Barcelona desde 2019.

Cinco partidos en apenas siete días y de vuelta a casa para preparar, casi sin margen, el compromiso de Liga ASOBAL contra el Cangas y el duelo de este jueves contra el PICK Szeged de la tercera jornada de la EHF Champions. El técnico azulgrana visitó la redacción de SPORT para valorar el título y los próximos objetivos del equipo.

No te gusta mucho hablar de la palabra maleficio, pero por fin se ha podido romper tu maleficio personal con el Mundial de Clubs...

Si lo miramos así, sin duda, pero yo lo que siempre trato de decir al equipo es que estamos obligados a competir. Yo creo que siempre, quizá exceptuando la primera temporada que Magdeburgo nos pasó un poco por encima, siempre hemos estado ahí en la lucha, hemos perdido por pequeños detalles y es curioso que quizá este año, cuando peor se puso la prórroga, fuimos capaces de sacarlo. Muy contento porque este año en especial ha habido un cambio muy grande de jugadores y las victorias siempre dan confianza. Hay poco tiempo para la celebración, sin duda, porque estamos inmersos en Liga, Champions y este jueves tenemos un partido muy importante.

Ha sido una final que se puede decir que tenía todos los ingredientes ¿Qué sensaciones os deja haber conseguido el título?

Yo esta temporada tenía la sensación de que habíamos preparado un poquito más cosas, quizá indirectamente por el hecho de haber estado invitados a la SuperGlobe. Habíamos tenido algo más de juego/ataque preparado, siete contra seis, momentos puntuales, situación final de partido, que al final utilizamos y creo que aunque perdimos un balón en general el balance fue positivo. Muy satisfecho porque el ganar siempre es positivo y más esta temporada que han habido siete jugadores nuevos. Tenemos la plantilla prácticamente nueva, un jugador menos y estiy muy contento por haber conseguido ese título, sin duda.

El Magdeburgo era el rival a evitar, ¿habíais preparado algo especialmente por si volvía a tocar en esta competición?

En la semifinal, en el último partido de grupos, teníamos la opción de evitar un equipo europeo y ese equipo europeo era Veszprém y nosotros lo que queríamos era evitar dos partidos a 'full' en tres días. Quizás de los tres equipos europeos, a día de hoy, somos el que tiene la plantilla un poco más limitada de efectivos para competir a este máximo nivel, y eso es lo que buscamos y salió bien. El hecho de evitar Magdeburgo no nos pasó por la cabeza. Con Magdeburgo vamos a seguir enfrentándonos y el hecho de que nos enfrentemos a Magdeburgo va a ser positivo porque va a significar que vamos a estar a la lucha de los títulos porque Magdeburgo, sin duda, va a estar.

Carlos Ortega, en la entrevista a SPORT / Dani Barbeito

Cuando acabó la final comentaste que no habíais jugado a vuestro mejor nivel. ¿Qué crees que le faltó al equipo?

Yo creo que Veszprém cambió muchas cosas de su defensa, en especial la defensa a Tim (N'Guessan) y a Dika (Mem) y quizás no estuvimos finos en muchas cosas. Pero dice mucho de nosotros que dos de nuestros grandes estandartes en ataque como son Dika y Tim N'Guessan no tuvieron su día afortunado y aún así el equipo fue capaz de sacarlo. Tenemos que seguir mejorando, estamos ahora jugando con dos zurdos en la primera línea, con el caso de Blaz Janc, que es cierto que la temporada pasada lo hacíamos con Melvin (Richardson), pero lo tenía más asumido. Blaz está ahí cada vez mejor en la primera línea, tanto lateral como central, es una riqueza más que tenemos y tenemos que seguir entrenando esa faceta, que algún central coja más galones, porque vamos a necesitar ahí mucha más gente.

Si se consolidan en esta posición de lateral y de las piezas que podrían ayudar al equipo, ¿podría ser Adrián Sola?

Sin duda, porque el hecho de jugar con Blaz Janc en la primera línea nos exige tener un extremo más, y Adrián Sola cada día está más suelto, con más confianza. No podemos olvidar que es un chaval de 17 años, todavía en edad juvenil, pero tiene mucho desparpajo y yo creo que lo tiene todo para ser un jugador muy importante, tiene los pies en el suelo, te escucha, trabaja y creo que puede ser un jugador muy importante y espero y deseo que sea en el Barça y aguante mucho tiempo.

¿Pueden ser los jóvenes el revulsivo que necesita el Barça para compensar esta falta de banquillo?

Sí. Hay una cosa que estamos haciendo bien también y es que en los partidos de Champions hay una serie de jugadores que están jugando muchos más minutos, que llevan mucho más peso, pero la idea es que los jugadores que han tenido menos peso den un paso adelante, demuestren y jueguen en partidos de Liga ASOBAL, como pasó el otro día, que estoy muy satisfecho. Es muy importante que estos jugadores hagan ese trabajo, porque si no, lo otro no lo podríamos hacer. Si los jugadores que llevan muchos minutos tienen que jugar full time jueves-sábado, entonces será un problema a corto o medio plazo a nivel físico en el equipo, pero si somos capaces, como lo demostramos el otro día, de que jueguen los partidos de Liga ASOBAL a un buen nivel y estos nos den descanso a los que llevan más tiempo, será muy positivo para el equipo.

Es muy importante que Petar Cikusa esté tranquilo, que trabaje en el gimnasio, que se alimente bien, que el descanso invisible lo haga bien

Petar Cikusa está llamado a ser una de las grandes estrellas del Barça, pero ¿qué necesita para dar ese saltito de calidad?

Yo creo es un jugador que entre todos lo hemos subido demasiado pronto. Ya ha llegado a la Selección Absoluta sin haber pasado por la Junior, ha salido demasiado en la prensa, creo que hay que tener los pies en el suelo, ahora tiene que empezar desde atrás y sobre todo tiene que coger peso. Porque el balonmano cada vez es mucho de contacto, es un jugador de 81 kilos y con ese peso es muy difícil luchar con los monstruos que te vas a encontrar enfrente, de 120, 110, 115, de hecho los golpes últimamente que sufre sale trastabillado, entonces es muy importante que el chico esté tranquilo, que trabaje en el gimnasio, que se alimente bien, que el descanso invisible lo haga bien y entonces podremos hablar de Petar en donde lo queremos todos, yo el primero.

En un equipo tan joven que quizá no está acostumbrado a estos grandes éxitos, ¿el Mundial de Clubes es una buena forma para empezar la temporada?

Es súper positivo, porque ganar siempre da seguridad, pero ya dije al equipo que teníamos esa noche para celebrarlo y luego pasar página. El otro día nos centramos en Cangas, que salió un partido muy serio por parte de los que jugaron y ahora el jueves tenemos un partido muy importante ante un rival muy complicado que nos pusieron los cuartos de final la temporada pasada, súper difíciles.

Joan Vehils, director de SPORT, junto a Dika Mem y Carlos Ortega / Dani Barbeito

¿Qué preparas específicamente en estas jornadas de una final, Liga, Champions y todos partidos de mucha exigencia y muy importantes?

Ahora con tantos partidos, prácticamente estamos preparando partidos solamente, visionado de vídeo y preparando el ataque y preparando la defensa. En estas tantas semanas que tenemos dos partidos por semana estamos en la preparación del partido y sí, lo que siempre dedicamos, al menos el partido de Champions, es vídeo de mejora, vernos nosotros mismos porque con visionado también se mejora mucho. Después del parón de selecciones tendremos ahí alguna semana que solo tenemos partido de Liga y ahí nos podremos dedicar un poquito más al trabajo individual o grupal a nivel de jugadores.

Este partido del jueves es muy importante, contra el tercero ahora mismo en la clasificación ¿qué destacaría de este equipo?

Después de haber perdido contra el Magdeburgo en casa, lo que conviene es que el Magdeburgo saque todos los puntos sin duda, no pierda, solo contra nosotros allí si puede ser y nosotros seguir sacando los partidos. El PICK Szeged es un equipo que juega muy rápido, es cierto que tiene alguna baja importante, como la de Smarason que se acaba de lesionar y es un jugador súper determinante en el contraataque, en la defensa, es el que a mi modo de ver es el más desequilibrante en ataque ahora. Tiene también la baja de Rod en el lateral derecho, con lo cual Garciandia tiene que multiplicarse ahí en minutos.

El año pasado creo que incluso fueron mejores que nosotros en el contraataque, no sé lo que nos plantearán el jueves porque tienen bajas sensibles y tienen menos efectivo quizás y es un equipo complicado porque es capaz de defender 6-0, capaz de defender 5-1, capaz de cambiar iniciando un sistema defensivo, iniciando 6-0 en la misma acción de ataque posicional, cambiar a 5-1, te puedes jugar con 6, te puedes jugar con 7, jugadores con cinta, jugadores con lanzamiento... es complicado pero jugamos en el Palau y queremos los dos puntos. Y desde aquí animo al socio culé y a todos los seguidores a venir el jueves porque seguro que será un espectáculo y necesitamos el máximo apoyo.