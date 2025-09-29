El Barça, en alerta por la lesión de su próximo gran fichaje

Aunque todavía queda mucha temporada por delante, el Barça ya trabaja en la confección de la plantilla del siguiente curso. Una de las salidas confirmadas es la de Domen Makuc, que acaba contrato con la entidad azulgrana y se unirá a las filas del THW Kiel de Gonzalo Pérez de Vargas en el próximo verano.

En ese sentido, el club culer tiene atada, prácticamente cerrada, la llegada del islandés Janus Smarason, actual jugador del Pick Szeged húngaro. SPORT confirmó que el fichaje del jugador se encuentra próximo, aunque por el momento no está sellado totalmente.

Smarason, en un partido con Islandia / Anna Szilagyi

El islandés llegó al Pick Szeged en la temporada 2024 procedente del Magdeburgo y firmó por dos temporadas que expiran el verano de 2026. Se trata de un central experimentado y con cierta facilidad para ver portería. De hecho, anotó siete goles en el triunfo del Pick Szeged ante el PSG en el último partido de la EHF Champions League.

Pero han saltado todas las alarmas con Smarason. El central de 30 años sufrió este domingo un contratiempo físico en su rodilla en los últimos minutos del partido contra el Tatabanya. Smarason se quedó tendido sobre el 40x20 durante unos minutos y con visibles gestos de dolor que apuntaban a una grave lesión.

El Pick Szeged no se ha pronunciado ni ha emitido ningún comunicado, sin embargo, SPORT pudo saber que la lesión, en principio, no es tan grave como parecía en un primer momento. De cualquier manera, habrá que esperar a la confirmación oficial por parte del club húngaro para ratificar el alcance de estos problemas físicos.